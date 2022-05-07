https://ria.ru/20220507/soobschenie-1787340636.html

Власти Херсонской области предложили восстановить ж\д сообщение с Крымом

Власти Херсонской области предложили восстановить ж\д сообщение с Крымом - РИА Новости, 07.05.2022

Власти Херсонской области предложили восстановить ж\д сообщение с Крымом

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что прерванное восемь лет назад железнодорожное и... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T04:34

2022-05-07T04:34

2022-05-07T04:35

в мире

херсонская область

республика крым

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что прерванное восемь лет назад железнодорожное и автобусное сообщение с Крымом должно быть восстановлено.Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Позже было прекращено и движение грузового транспорта через пограничные пункты."Восстановление железнодорожного и автобусного сообщения с Крымом, прерванное по вине киевских властей восемь лет назад, для нас приоритетное направление. Уже в ближайшие месяцы, после налаживания полноценной мирной жизни, этот вопрос будет особенно актуален", - сказал РИА Новости Стремоусов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220507/referendum-1787339330.html

херсонская область

республика крым

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Максим Горбачев

в мире, херсонская область , республика крым