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Власти Херсонской области предложили восстановить ж\д сообщение с Крымом - РИА Новости, 07.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Власти Херсонской области предложили восстановить ж\д сообщение с Крымом
Власти Херсонской области предложили восстановить ж\д сообщение с Крымом - РИА Новости, 07.05.2022
Власти Херсонской области предложили восстановить ж\д сообщение с Крымом
Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что прерванное восемь лет назад железнодорожное и... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T04:34
2022-05-07T04:35
в мире
херсонская область
республика крым
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что прерванное восемь лет назад железнодорожное и автобусное сообщение с Крымом должно быть восстановлено.Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Позже было прекращено и движение грузового транспорта через пограничные пункты."Восстановление железнодорожного и автобусного сообщения с Крымом, прерванное по вине киевских властей восемь лет назад, для нас приоритетное направление. Уже в ближайшие месяцы, после налаживания полноценной мирной жизни, этот вопрос будет особенно актуален", - сказал РИА Новости Стремоусов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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херсонская область
республика крым
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в мире, херсонская область , республика крым
04:34 07.05.2022 (обновлено: 04:35 07.05.2022)
 
Власти Херсонской области предложили восстановить ж\д сообщение с Крымом

Власти Херсонской области предложили восстановить железнодорожное сообщение с Крымом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВокзал в Севастополе
Вокзал в Севастополе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что прерванное восемь лет назад железнодорожное и автобусное сообщение с Крымом должно быть восстановлено.
Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Позже было прекращено и движение грузового транспорта через пограничные пункты.
"Восстановление железнодорожного и автобусного сообщения с Крымом, прерванное по вине киевских властей восемь лет назад, для нас приоритетное направление. Уже в ближайшие месяцы, после налаживания полноценной мирной жизни, этот вопрос будет особенно актуален", - сказал РИА Новости Стремоусов.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРеспублика Крым
 
 
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