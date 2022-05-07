07:46 07.05.2022 (обновлено: 08:14 07.05.2022)
Украинские войска за сутки выпустили сто снарядов по Золотому-5 в ЛНР
Украинские войска за сутки выпустили сто снарядов по Золотому-5 в ЛНР, погибла женщина
Последствия обстрела. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Украинские военные выпустили сто снарядов из "Града" по поселку Золотое-5, погибла женщина, еще трое мирных жителей пострадали, сообщило представительство ЛНР в СЦКК в Telegram.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела по н.п. Золотое-5 с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" (100 снарядов). В результате обстрелов погибла женщина 1950 г.р., а также три мирных жителя получили ранения. Повреждено 20 жилых домов, Золотовская средняя школа №4 и Психоневрологический диспансер", — говорится в заявлении.
В пятницу этот населенный пункт неоднократно подвергался обстрелам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.