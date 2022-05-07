Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки выпустили сто снарядов по Золотому-5 в ЛНР - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/snaryady-1787345005.html
Украинские войска за сутки выпустили сто снарядов по Золотому-5 в ЛНР
Украинские войска за сутки выпустили сто снарядов по Золотому-5 в ЛНР - РИА Новости, 07.05.2022
Украинские войска за сутки выпустили сто снарядов по Золотому-5 в ЛНР
Украинские военные выпустили сто снарядов из "Града" по поселку Золотое-5, погибла женщина, еще трое мирных жителей пострадали, сообщило представительство ЛНР в РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T07:46
2022-05-07T08:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152101/56/1521015604_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_ec83374895e1534924bfb49d75208b32.jpg
ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Украинские военные выпустили сто снарядов из "Града" по поселку Золотое-5, погибла женщина, еще трое мирных жителей пострадали, сообщило представительство ЛНР в СЦКК в Telegram.В пятницу этот населенный пункт неоднократно подвергался обстрелам. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220507/donetsk-1787343325.html
украина
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152101/56/1521015604_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_155316c831375ae929af8f5334a4405d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, луганская народная республика
07:46 07.05.2022 (обновлено: 08:14 07.05.2022)
 
Украинские войска за сутки выпустили сто снарядов по Золотому-5 в ЛНР

Украинские войска за сутки выпустили сто снарядов по Золотому-5 в ЛНР, погибла женщина

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Украинские военные выпустили сто снарядов из "Града" по поселку Золотое-5, погибла женщина, еще трое мирных жителей пострадали, сообщило представительство ЛНР в СЦКК в Telegram.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела по н.п. Золотое-5 с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" (100 снарядов). В результате обстрелов погибла женщина 1950 г.р., а также три мирных жителя получили ранения. Повреждено 20 жилых домов, Золотовская средняя школа №4 и Психоневрологический диспансер", — говорится в заявлении.

В пятницу этот населенный пункт неоднократно подвергался обстрелам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 07:02Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала