https://ria.ru/20220507/snaryad-1787348116.html

КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету

КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету - РИА Новости, 07.05.2022

КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету

КНДР вновь осуществила пуск неизвестного снаряда в направлении Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T08:21

2022-05-07T08:21

2022-05-07T11:01

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

японское море

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СЕУЛ, 7 мая — РИА Новости. КНДР вновь осуществила пуск неизвестного снаряда в направлении Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи."Южнокорейские военные сегодня примерно в 14:07 (8:07 мск) зафиксировали пуск Северной Кореей из моря в районе порта Синпхо в сторону Японского моря одной баллистической ракеты малой дальности, предположительно, баллистической ракеты подводных лодок", — уточнили военные.По данным Минобороны Японии, высота полета составила 50 километров, дальность — 600 километров. Глава ведомства Нобуо Киси в своем выступлении также не исключил, что Пхеньян может уже в этом месяце провести ядерное испытание.Это уже 15-е испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Последний раз КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря 4 мая. Тогда Пхеньян не стал официально сообщать о пуске и не дал пояснения, что это был за снаряд. По данным военных и официальных лиц Южной Кореи и Японии, это была баллистическая ракета. Она пролетела 470 километров, а максимальная высота полета составила 780 километров при наибольшей скорости в 11 Махов.Последний раз КНДР заявляла об испытании БРПЛ в октябре 2021 года.

https://ria.ru/20220504/kndr-1786737311.html

кндр (северная корея)

южная корея

японское море

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кндр (северная корея), южная корея, японское море