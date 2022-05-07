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КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету - РИА Новости, 07.05.2022
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КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету
КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету - РИА Новости, 07.05.2022
КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету
КНДР вновь осуществила пуск неизвестного снаряда в направлении Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T08:21
2022-05-07T11:01
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
японское море
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СЕУЛ, 7 мая — РИА Новости. КНДР вновь осуществила пуск неизвестного снаряда в направлении Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи."Южнокорейские военные сегодня примерно в 14:07 (8:07 мск) зафиксировали пуск Северной Кореей из моря в районе порта Синпхо в сторону Японского моря одной баллистической ракеты малой дальности, предположительно, баллистической ракеты подводных лодок", — уточнили военные.По данным Минобороны Японии, высота полета составила 50 километров, дальность — 600 километров. Глава ведомства Нобуо Киси в своем выступлении также не исключил, что Пхеньян может уже в этом месяце провести ядерное испытание.Это уже 15-е испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Последний раз КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря 4 мая. Тогда Пхеньян не стал официально сообщать о пуске и не дал пояснения, что это был за снаряд. По данным военных и официальных лиц Южной Кореи и Японии, это была баллистическая ракета. Она пролетела 470 километров, а максимальная высота полета составила 780 километров при наибольшей скорости в 11 Махов.Последний раз КНДР заявляла об испытании БРПЛ в октябре 2021 года.
https://ria.ru/20220504/kndr-1786737311.html
кндр (северная корея)
южная корея
японское море
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, японское море
08:21 07.05.2022 (обновлено: 11:01 07.05.2022)
 
КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету

КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

© AFP 2022 / Jung Yeon-JeЛюди возле экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. 7 мая 2022
Люди возле экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. 7 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© AFP 2022 / Jung Yeon-Je
Люди возле экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. 7 мая 2022
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 7 мая — РИА Новости. КНДР вновь осуществила пуск неизвестного снаряда в направлении Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
"Южнокорейские военные сегодня примерно в 14:07 (8:07 мск) зафиксировали пуск Северной Кореей из моря в районе порта Синпхо в сторону Японского моря одной баллистической ракеты малой дальности, предположительно, баллистической ракеты подводных лодок", — уточнили военные.
По данным Минобороны Японии, высота полета составила 50 километров, дальность — 600 километров.
Глава ведомства Нобуо Киси в своем выступлении также не исключил, что Пхеньян может уже в этом месяце провести ядерное испытание.
Это уже 15-е испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Последний раз КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря 4 мая. Тогда Пхеньян не стал официально сообщать о пуске и не дал пояснения, что это был за снаряд. По данным военных и официальных лиц Южной Кореи и Японии, это была баллистическая ракета. Она пролетела 470 километров, а максимальная высота полета составила 780 километров при наибольшей скорости в 11 Махов.
Последний раз КНДР заявляла об испытании БРПЛ в октябре 2021 года.
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяЯпонское море
 
 
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