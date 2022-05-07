https://ria.ru/20220507/smersh-1787372983.html

Смерш за войну изъял у немецких шпионов денег более чем на 150 танков Т-34

Смерш за войну изъял у немецких шпионов денег более чем на 150 танков Т-34 - РИА Новости, 07.05.2022

Смерш за войну изъял у немецких шпионов денег более чем на 150 танков Т-34

Советская военная контрразведка СМЕРШ в годы Великой Отечественной войны изъяла у задержанных германских агентов и передала государству столько денег, что их... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T12:17

2022-05-07T12:17

2022-05-07T18:43

иосиф сталин (джугашвили)

ссср

россия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Советская военная контрразведка СМЕРШ в годы Великой Отечественной войны изъяла у задержанных германских агентов и передала государству столько денег, что их хватило бы для выпуска более чем 150 танков Т-34-85, следует из архивных документов ФСБ России, опубликованных в преддверии Дня Победы и предоставленных РИА Новости."В ходе войны в распоряжении германского военного командования оказались крупные суммы подлинных советских денег, захваченных вермахтом на оккупированной территории", - рассказали в Центре общественных связей ФСБ.С лета 1941 по весну 1942 года германская военная разведка Абвер забрасывала в советский тыл агентуру на непродолжительный срок, от одной–двух недель до месяца."При этом агентам выдавались весьма скромные денежные средства – от двух до пяти тысяч рублей советскими дензнаками", - отметили в ЦОС.С осложнением ситуации на советско-германском фронте и крахом надежд на "блицкриг" Абвер перешел к более тщательной подготовке агентуры и постановке перед ней задач оперативно-тактического, а порой и стратегического характера.С этого времени агентура противника забрасывалась на более длительный срок и, соответственно, агентам для выполнения заданий выдавались значительные денежные средства в советских рублях, а иногда и в иностранной валюте - долларах и фунтах стерлингов.Вплоть до копейки — на нужды государстваВпервые крупные суммы советскими денежными знаками, которые противник выдал своим агентам, отечественные спецслужбы получили во время легендарной радиоигры "Монастырь–Березино". Это была радиоигра по "скармливанию" германской разведке дезинформации о планах Красной армии, и принявшая масштаб поистине стратегически важной операции. В целом, по мнению историков спецслужб, благодаря радиоиграм, проведенным органами госбезопасности СССР, громадная машина немецкой разведки в войну во многом работала вхолостую.В конце октября 1942-го года заместитель начальника 2-го отдела 4-го Управления НКВД СССР капитан госбезопасности Исидор Маклярский направил начальнику 4-го Управления старшему майору госбезопасности Павлу Судоплатову рапорт со своими предложениями о расходовании денежных средств, полученных от Абвера.В ходе операции "Монастырь" у четырех арестованных немецких шпионов было изъято более 57 тысяч рублей, сообщал Маклярский. Он просил разрешения о выдаче вознаграждения из отобранных денег агентам, работавшим по этому делу."Для будущих расходов по делу "Монастырь" оставить фонд в 20 тысяч рублей. Остальные деньги в сумме 28 тысяч 5 рублей рублей 50 копеек сдать в Госфонд", - предлагал Маклярский.Однако эти просьбы не были приняты, и все деньги, передаваемые германской военной разведкой своим агентам, захваченные во время радиоигры "Монастырь", после проверки подлинности передавались в Госбанк СССР. Так же обстояло дело со всеми другими ценностями, получаемыми от агентуры противника.Девятнадцатого апреля 1943 года произошла существенная реформа советских органов безопасности – было образовано Главное управление контрразведки СМЕРШ Наркомата обороны СССР, которому передали руководство по проведению радиоигр с противником. Аббревиатура СМЕРШ означала "Смерть шпионам!".Первый документ, который удалось выявить в Центральном архиве ФСБ России, о передаче денежных средств в Госбанк СССР, изъятых СМЕРШем у агентов германских спецслужб, был составлен 28 августа 1943 года.Через день начальник ГУКР СМЕРШ комиссар госбезопасности 2-го ранга Виктор Абакумов направил докладную записку председателю Государственного комитета обороны СССР Иосифу Сталину. Этот документ сейчас обнародован ФСБ."Как видно из текста записки, Сталин уже из предыдущих докладов Абакумова знал, что во время специальных операций, проводимых военными контрразведчиками, при арестах агентов Абвера изымаются значительные денежные средства. В этой связи Абакумов и начинал записку словами: "В соответствии с Вашим указанием…", - пояснили в ЦОС ФСБ.К записке прикладывался "акт о передаче заместителю председателя Государственного банка Союза ССР товарищу Емченко денежных билетов, изъятых у арестованных германских шпионов, на сумму 2 миллиона 32 тысячи 124 рублей".В акте подробно расписывалось, сколько от СМЕРШа передавалось Госбанку банковских и казначейских билетов и какого достоинства. "Указанные деньги были посланы на экспертизу и признаны ничем не отличающимися от подлинных", - указывалось в акте.По такой же схеме, вплоть до описания состояния купюр и количества изъятых копеек, были составлены и последующие докладные записки Абакумова Сталину, которые также рассекречены и обнародованы сейчас ФСБ.Это записки от 26 февраля, 15 мая, 29 сентября 1944 года и 31 марта 1945 года. В них, помимо размера очередной партии денег, изъятых у арестованных шпионов, приводилась нарастающим итогом общая сумма средств, полученных таким образом военными контрразведчиками и сданных Госбанку.Полторы сотни "танков Победы"В последней из обнаруженных в архиве докладных записок от 31 марта 1945 года Абакумов сообщал Сталину, что всего Госбанку "передано 27 миллионов 63 тысячи 377 рублей 36 копеек"."Стоит задать вопрос, что можно было приобрести из вооружения на эту сумму. Известно, что стоимость производства одного танка Т-34-85 в 1944 году составляла 179 тысяч рублей. Получается, что на деньги, изъятые у агентов германских спецслужб, в СССР можно было построить 151 танк Т-34-85. В 1944 году в танковом полку по штату находилось 35 танков, то есть можно было полностью вооружить более четырех танковых полков", - пояснили в ЦОС ФСБ.Т-34-85 — последняя модификация легендарного советского среднего танка. Эта машина с пушкой калибра 85 миллиметров, принятая на вооружение Красной армии в декабре 1943 года, могла дать отпор любому танку противника. Т-34-85, бывший основным танком советских войск в последний год Великой Отечественной войны, стал одним из символов Победы.Именно танки Т-34-85 открывают проход военной техники на парадах в День Победы 9 мая на Красной площади в Москве.Как отмечают историки спецслужб, в Советском Союзе в условиях войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, отточенному гитлеровцами в течение многих лет в разных странах.По мнению экспертов, основное достижение СМЕРШа в том, что ни одна операция Красной армии не была сорвана вражескими спецслужбами. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной армии, ни в ее тылу, на что так надеялись в Германии.

https://ria.ru/20220418/smersh-1784022355.html

https://ria.ru/20201121/smersh-1585687129.html

https://ria.ru/20210902/razvedka-1748258445.html

ссср

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иосиф сталин (джугашвили), ссср, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)