https://ria.ru/20220507/smartfony-1787340465.html
Исследование показало, на сколько подешевели смартфоны и ноутбуки в России
Исследование показало, на сколько подешевели смартфоны и ноутбуки в России - РИА Новости, 07.05.2022
Исследование показало, на сколько подешевели смартфоны и ноутбуки в России
Цены на самые популярные модели смартфонов и ноутбуков в российских онлайн-магазинах в апреле снизились в среднем на 10-20% в сравнении с мартом, говорится в... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T04:20
2022-05-07T04:20
2022-05-07T04:20
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765549167_0:0:2937:1652_1920x0_80_0_0_a15b53e32150c26a53f33e364f0a287b.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Цены на самые популярные модели смартфонов и ноутбуков в российских онлайн-магазинах в апреле снизились в среднем на 10-20% в сравнении с мартом, говорится в исследовании сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, результаты которого есть у РИА Новости.Согласно результатам исследования, самая актуальная модель iPhone – 13 ProMax 256Gb подешевела на 20% в апреле относительно марта. На конец месяца его средняя цена при покупке в интернете составила 121 тысячу рублей. Примерно на те же значения упала цена других устройств Apple. Смартфон Samsung Galaxy S20 FE упал в цене на 19%, его средняя цена на 30 апреля составила 38 тысяч рублей. Флагманский Xiaomi 11 Lite 5G NE 128Gb подешевел на 26% (24,7 тысячи рублей)."Цены на некоторые модели ноутбуков в онлайн-магазинах упали еще сильнее. Например, средняя стоимость ноутбука Honor MagicBook X14 снизилась на 42% – до 46,7 тысячи рублей. Это на 8% дешевле даже февральской цены устройства. Ноутбук Asus M513UA-L1179W в апреле стал стоить на 34% дешевле, чем в марте (61 тысяча рублей), а MacBook Air 13 2020 года от Apple – на 18% дешевле (110 тысяч рублей). Цена лэптопа 14s-dq0046ur от HP уменьшилась на 29% (33 тысячи рублей). Продвинутая модель ноутбука от Xiaomi - Mi Notebook Pro подешевела на 20% (до 102,9 тысячи рублей)", - уточняется в исследовании.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний. Некоторые компании-производители техники, среди которых Apple, заявили о приостановках поставки новой продукции в страну.Курс доллара после стремительного взлета в конце февраля – начале первого весеннего месяца обновил на Московской бирже 10 марта исторический максимум, достигнув отметки в 121,53 рубля. На фоне роста цен ФАС начала проверку продавцов бытовой техники и электроники "Технопарк-Центр" и DNS. Одновременно в стране вырос спрос на подержанную технику - на 16-35% в марте.
https://ria.ru/20220406/xiaomi-1782154260.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765549167_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_ba89d02a59ccdd2ee61acc7148ece65d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Исследование показало, на сколько подешевели смартфоны и ноутбуки в России
Исследование Price.ru: цены на смартфоны в России снизились за апрель на 10 – 20 процентов
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Цены на самые популярные модели смартфонов и ноутбуков в российских онлайн-магазинах в апреле снизились в среднем на 10-20% в сравнении с мартом, говорится в исследовании сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, результаты которого есть у РИА Новости.
"Цены на электронику – смартфоны, ноутбуки, планшеты, опустились на 10-20% в апреле 2022 года по сравнению с мартом 2022 года... Эксперты пришли к такому выводу, сравнив средние цены в онлайн-магазинах на самые популярные устройства, размещенные на платформе, в феврале, марте и апреле 2022 года", - говорится в сообщении.
Согласно результатам исследования, самая актуальная модель iPhone
– 13 ProMax 256Gb подешевела на 20% в апреле относительно марта. На конец месяца его средняя цена при покупке в интернете составила 121 тысячу рублей. Примерно на те же значения упала цена других устройств Apple
. Смартфон Samsung
Galaxy S20 FE упал в цене на 19%, его средняя цена на 30 апреля составила 38 тысяч рублей. Флагманский Xiaomi 11 Lite 5G NE 128Gb подешевел на 26% (24,7 тысячи рублей).
"Цены на некоторые модели ноутбуков в онлайн-магазинах упали еще сильнее. Например, средняя стоимость ноутбука Honor MagicBook X14 снизилась на 42% – до 46,7 тысячи рублей. Это на 8% дешевле даже февральской цены устройства. Ноутбук Asus M513UA-L1179W в апреле стал стоить на 34% дешевле, чем в марте (61 тысяча рублей), а MacBook Air 13 2020 года от Apple – на 18% дешевле (110 тысяч рублей). Цена лэптопа 14s-dq0046ur от HP уменьшилась на 29% (33 тысячи рублей). Продвинутая модель ноутбука от Xiaomi - Mi Notebook Pro подешевела на 20% (до 102,9 тысячи рублей)", - уточняется в исследовании.
Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС
и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний. Некоторые компании-производители техники, среди которых Apple, заявили о приостановках поставки новой продукции в страну.
Курс доллара после стремительного взлета в конце февраля – начале первого весеннего месяца обновил на Московской бирже
10 марта исторический максимум, достигнув отметки в 121,53 рубля. На фоне роста цен ФАС
начала проверку продавцов бытовой техники и электроники "Технопарк-Центр" и DNS. Одновременно в стране вырос спрос на подержанную технику - на 16-35% в марте.