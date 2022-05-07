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Эстонские евродепутаты устроили скандал у входа в ночной клуб в Страсбурге - РИА Новости, 07.05.2022
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Эстонские евродепутаты устроили скандал у входа в ночной клуб в Страсбурге
Эстонские евродепутаты устроили скандал у входа в ночной клуб в Страсбурге - РИА Новости, 07.05.2022
Эстонские евродепутаты устроили скандал у входа в ночной клуб в Страсбурге
Эстонские евродепутаты устроили скандал у входа в ночной клуб в Страсбурге, в него пришлось вмешаться французской полиции, пишет эстонское издание Postimees. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T23:34
2022-05-07T23:39
в мире
рихо террас
эстония
европарламент
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - РИА Новости. Эстонские евродепутаты устроили скандал у входа в ночной клуб в Страсбурге, в него пришлось вмешаться французской полиции, пишет эстонское издание Postimees."Как сообщают французские СМИ, полиция начала расследование по факту ссоры рано утром в четверг между депутатами Европарламента от Эстонии Рихо Террасом и Яаком Мадисоном и охранником ночного клуба в Страсбурге", - говорится в сообщении.По данным издания, конфликт начался, когда группа людей, в том числе Террас и Мадисон, вошли в ночной клуб Live Club в четверг около пяти утра. Охранник попросил оставить верхнюю одежду в гардеробе и заплатить за это. Один из эстонцев, личность которого местные СМИ не раскрыли, якобы высказал расистские высказывания в адрес охранника.Сотрудники ночного клуба вызвали полицию. Эстонцы подчеркивали, что являются депутатами Европарламента и обладают депутатской неприкосновенностью. Охранник и сотрудник полиции подали жалобу, по результатам которой было возбуждено уголовное дело, пишет французское издание Le Progres.Террас сказал, что никаких расистских высказываний в ходе инцидента не было, и он сам вызвал полицию, которая чрезмерно отреагировала на этот инцидент."Я не расист, я ничего такого не говорил. Совсем не говорил. Кто меня знает хотя бы немного, может это подтвердить. Людей нужно уважать независимо от цвета кожи, пола или национальности. Это само собой разумеющееся. Сожалею, что столько шумихи родилось из-за недопонимания, возникшего тем вечером, и в итоге вся ситуация обросла утверждениями, оценками и толкованием, которых просто не было", - заявил депутат порталу эстонского телерадиовещания ERR.
https://ria.ru/20220114/senkevich-1767891798.html
https://ria.ru/20210617/ukraina-1737377913.html
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в мире, рихо террас, эстония, европарламент
23:34 07.05.2022 (обновлено: 23:39 07.05.2022)
 
Эстонские евродепутаты устроили скандал у входа в ночной клуб в Страсбурге

Эстонские евродепутаты устроили скандал у входа в ночной клуб в Страсбурге

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - РИА Новости. Эстонские евродепутаты устроили скандал у входа в ночной клуб в Страсбурге, в него пришлось вмешаться французской полиции, пишет эстонское издание Postimees.
"Как сообщают французские СМИ, полиция начала расследование по факту ссоры рано утром в четверг между депутатами Европарламента от Эстонии Рихо Террасом и Яаком Мадисоном и охранником ночного клуба в Страсбурге", - говорится в сообщении.
По данным издания, конфликт начался, когда группа людей, в том числе Террас и Мадисон, вошли в ночной клуб Live Club в четверг около пяти утра. Охранник попросил оставить верхнюю одежду в гардеробе и заплатить за это. Один из эстонцев, личность которого местные СМИ не раскрыли, якобы высказал расистские высказывания в адрес охранника.
Сотрудники ночного клуба вызвали полицию. Эстонцы подчеркивали, что являются депутатами Европарламента и обладают депутатской неприкосновенностью. Охранник и сотрудник полиции подали жалобу, по результатам которой было возбуждено уголовное дело, пишет французское издание Le Progres.
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Террас сказал, что никаких расистских высказываний в ходе инцидента не было, и он сам вызвал полицию, которая чрезмерно отреагировала на этот инцидент.
"Я не расист, я ничего такого не говорил. Совсем не говорил. Кто меня знает хотя бы немного, может это подтвердить. Людей нужно уважать независимо от цвета кожи, пола или национальности. Это само собой разумеющееся. Сожалею, что столько шумихи родилось из-за недопонимания, возникшего тем вечером, и в итоге вся ситуация обросла утверждениями, оценками и толкованием, которых просто не было", - заявил депутат порталу эстонского телерадиовещания ERR.
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