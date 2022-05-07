https://ria.ru/20220507/sily-1787334465.html
Кадыров сообщил о пополнении сил на луганском направлении
Кадыров сообщил о пополнении сил на луганском направлении - РИА Новости, 07.05.2022
Кадыров сообщил о пополнении сил на луганском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о пополнении сил на луганском направлении, там встретили очередную партию добровольцев. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T00:49
2022-05-07T00:49
2022-05-07T02:29
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о пополнении сил на луганском направлении, там встретили очередную партию добровольцев.Он отметил, что в состав входят бойцы, которые обеспечат силы дополнительными минометными расчетами, радиоразведчиками и другими специалистами."И главное - их всех объединяет одно: общая Родина, высокие чувства патриотизма и военного братства, а также славный клич "Ахмат - сила", - добавил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220507/popytki-1787333706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, в мире
00:49 07.05.2022 (обновлено: 02:29 07.05.2022)
Кадыров сообщил о пополнении сил на луганском направлении
Глава Чечни Кадыров показал, как встретили пополнение сил на луганском направлении
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил
о пополнении сил на луганском направлении, там встретили очередную партию добровольцев.
"Мы существенно усиливаем силы на луганском направлении, где ответственен дорогой брат, помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку Апты Алаудинов. Накануне здесь встретили очередную партию добровольцев, которые прошли подготовку на базе Российского университета спецназа", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в состав входят бойцы, которые обеспечат силы дополнительными минометными расчетами, радиоразведчиками и другими специалистами.
"И главное - их всех объединяет одно: общая Родина, высокие чувства патриотизма и военного братства, а также славный клич "Ахмат - сила", - добавил Кадыров.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.