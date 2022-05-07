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Диетолог рассказала, как шашлык может отправить человека в больницу - РИА Новости, 07.05.2022
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Диетолог рассказала, как шашлык может отправить человека в больницу
Диетолог рассказала, как шашлык может отправить человека в больницу - РИА Новости, 07.05.2022
Диетолог рассказала, как шашлык может отправить человека в больницу
Употребление шашлыка может привести к серьезному отравлению, предупредила доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева. В интервью радио Sputnik она... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T02:10
2022-05-07T02:10
общество
маргарита королева
россия
шашлык
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Употребление шашлыка может привести к серьезному отравлению, предупредила доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева. В интервью радио Sputnik она рассказала, в каких случаях это мясное блюдо становится опасным.Весной, особенно в майские праздники, россияне часто устраивают застолья с шашлыком, однако выбирать продукты для приготовления этого блюда нужно очень тщательно, отметила профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. Если покупать полуфабрикаты в неподходящем месте, то после пикника можно оказаться в больнице с отравлением, предупредила она."К сожалению, кому-то этой весной может сильно не повезти. Если покупать шашлык вне зоны официальной торговли, то это может иметь последствия для организма. В худшем случае такое блюдо может довести до госпитализации человека в лечебное учреждение с отравлением", – считает Королева.Симптомы отравления шашлыком – это высокая температура, боль в животе и тошнота, продолжила она. В случае их появления следует быстро принимать решение и отправляться в больницу, рекомендует врач.По ее словам, причиной отравления обычно являются бактерии, которые могут размножиться из-за определенных нарушений при хранении или приготовлении шашлыка."Шашлык, купленный вне зоны официальной торговли, может быть недостаточно обработан соусом (плохо промаринован, – ред.). Также шашлык могли сделать и хранить в условиях антисанитарии. Эти факторы делают его прекрасной средой для размножения бактерий, которые могут вызывать пищевую токсикоинфекцию", – объяснила Маргарита Королева в интервью радио Sputnik.
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общество, маргарита королева, россия, шашлык
02:10 07.05.2022
 
Диетолог рассказала, как шашлык может отправить человека в больницу

Диетолог Королева рассказала, как шашлык может отправить человека в больницу

© Pixabay / 1187283Шашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© Pixabay / 1187283
Шашлык. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Употребление шашлыка может привести к серьезному отравлению, предупредила доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева. В интервью радио Sputnik она рассказала, в каких случаях это мясное блюдо становится опасным.
Весной, особенно в майские праздники, россияне часто устраивают застолья с шашлыком, однако выбирать продукты для приготовления этого блюда нужно очень тщательно, отметила профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. Если покупать полуфабрикаты в неподходящем месте, то после пикника можно оказаться в больнице с отравлением, предупредила она.
"К сожалению, кому-то этой весной может сильно не повезти. Если покупать шашлык вне зоны официальной торговли, то это может иметь последствия для организма. В худшем случае такое блюдо может довести до госпитализации человека в лечебное учреждение с отравлением", – считает Королева.
Симптомы отравления шашлыком – это высокая температура, боль в животе и тошнота, продолжила она. В случае их появления следует быстро принимать решение и отправляться в больницу, рекомендует врач.
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По ее словам, причиной отравления обычно являются бактерии, которые могут размножиться из-за определенных нарушений при хранении или приготовлении шашлыка.
"Шашлык, купленный вне зоны официальной торговли, может быть недостаточно обработан соусом (плохо промаринован, – ред.). Также шашлык могли сделать и хранить в условиях антисанитарии. Эти факторы делают его прекрасной средой для размножения бактерий, которые могут вызывать пищевую токсикоинфекцию", – объяснила Маргарита Королева в интервью радио Sputnik.
 
ОбществоМаргарита КоролеваРоссияШашлык
 
 
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