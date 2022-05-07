https://ria.ru/20220507/shashlyk-1787333931.html

Диетолог рассказала, как шашлык может отправить человека в больницу

Диетолог рассказала, как шашлык может отправить человека в больницу - РИА Новости, 07.05.2022

Диетолог рассказала, как шашлык может отправить человека в больницу

Употребление шашлыка может привести к серьезному отравлению, предупредила доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева. В интервью радио Sputnik она... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T02:10

2022-05-07T02:10

2022-05-07T02:10

общество

маргарита королева

россия

шашлык

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Употребление шашлыка может привести к серьезному отравлению, предупредила доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева. В интервью радио Sputnik она рассказала, в каких случаях это мясное блюдо становится опасным.Весной, особенно в майские праздники, россияне часто устраивают застолья с шашлыком, однако выбирать продукты для приготовления этого блюда нужно очень тщательно, отметила профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. Если покупать полуфабрикаты в неподходящем месте, то после пикника можно оказаться в больнице с отравлением, предупредила она."К сожалению, кому-то этой весной может сильно не повезти. Если покупать шашлык вне зоны официальной торговли, то это может иметь последствия для организма. В худшем случае такое блюдо может довести до госпитализации человека в лечебное учреждение с отравлением", – считает Королева.Симптомы отравления шашлыком – это высокая температура, боль в животе и тошнота, продолжила она. В случае их появления следует быстро принимать решение и отправляться в больницу, рекомендует врач.По ее словам, причиной отравления обычно являются бактерии, которые могут размножиться из-за определенных нарушений при хранении или приготовлении шашлыка."Шашлык, купленный вне зоны официальной торговли, может быть недостаточно обработан соусом (плохо промаринован, – ред.). Также шашлык могли сделать и хранить в условиях антисанитарии. Эти факторы делают его прекрасной средой для размножения бактерий, которые могут вызывать пищевую токсикоинфекцию", – объяснила Маргарита Королева в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220430/shashlyk-1786282295.html

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общество, маргарита королева, россия, шашлык