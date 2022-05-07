https://ria.ru/20220507/severodonetsk-1787405181.html

В районе Северодонецка появился густой дым

В районе Северодонецка появился густой дым - РИА Новости, 07.05.2022

В районе Северодонецка появился густой дым

Густой черный дым поднимается над Северодонецком, который остается под контролем украинских силовиков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T16:29

2022-05-07T16:29

2022-05-07T18:02

специальная военная операция на украине

северодонецк

в мире

луганская народная республика

владимир путин

россия

ситуация в днр и лнр

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НОВОАЙДАР (ЛНР), 7 мая — РИА Новости. Густой черный дым поднимается над Северодонецком, который остается под контролем украинских силовиков, передает корреспондент РИА Новости.Что именно горит, пока неизвестно, так как у Народной милиции нет доступа в город. Ранее представители ЛНР сообщали о боевых действиях в пригородах Северодонецка.Северодонецк и соседний Лисичанск остались единственными крупными городами ЛНР под контролем украинских силовиков. Здесь номинально расположены областные власти, лояльные Киеву. Также в населенном пункте находится несколько крупных химических производств.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220507/tochka-u-1787393753.html

северодонецк

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задымления в районе Северодонецка, который находится под контролем ВСУ Густой дым заметили в районе Северодонецка, который остается под контролем украинских войск, в городе есть несколько крупных химпроизводств. Накануне в МО РФ сообщили, что украинские боевики на предприятии "Азот" в Северодонецке разместили тяжелое вооружение, удерживают в качестве живого щита более тысячи человек, а также заминировали ёмкости с аммиаком, которые планировали подорвать в случае ухода с позиций. 2022-05-07T16:29 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

северодонецк, в мире, луганская народная республика, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр