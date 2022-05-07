https://ria.ru/20220507/selo-1787381726.html

Житель села на границе ЛНР и ДНР рассказал об обстрелах со стороны ВСУ

Житель села на границе ЛНР и ДНР рассказал об обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.05.2022

Житель села на границе ЛНР и ДНР рассказал об обстрелах со стороны ВСУ

Жизнь в маленьком селе Диброва на границе ЛНР и ДНР превратилась в полный ад, так как украинские силовики беспорядочно обстреливают жилые дома, рассказал РИА... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T13:21

2022-05-07T13:21

2022-05-07T14:39

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787390178_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b85eb24ee04ac82e7a897202504074a1.jpg

КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 7 мая - РИА Новости. Жизнь в маленьком селе Диброва на границе ЛНР и ДНР превратилась в полный ад, так как украинские силовики беспорядочно обстреливают жилые дома, рассказал РИА Новости местный житель, получивший накануне осколочное ранение.Село Диброва находится на границе ЛНР и ДНР. Силы ЛНР, взявшие под контроль соседний город Кременная, ведут отсюда наступление на Красный Лиман в ДНР, подконтрольный украинским силовикам."Жизнь в поселке - полный ад. Украина стреляет по домам и мирным жителям. Я бы хотел посмотреть в глаза украинцам, куда они стреляют, потому что никаких военных у нас нет", - рассказал РИА Новости местный житель, 50-летний Сергей.Накануне у него во дворе разорвалась мина, он получил осколочные ранения уха, шеи и плеча. Сын вывез Сергея в больницу в Кременную. Когда позднее сын вез мужчине в больницу лекарства, он попал под обстрел, но не пострадал."Обстреливают постоянно. Верите или нет, но стреляют так, что шевелится земля", - рассказывает Сергей.По его словам, половина местных жителей выехала из села, вторая половина осталась, "так как им некуда ехать"."Это наша земля. Тут похоронена моя жена. Куда я поеду и почему я должен уезжать из дома?" - объясняет Сергей.По его словам, продукты в селе кончаются. Жители питаются старыми запасами и надеются, что обстрелы со стороны Украины скоро закончатся.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220507/banner-1787377760.html

https://ria.ru/20220507/ukrainki-1787303364.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Полный ад" – житель села на границе ЛНР и ДНР о беспорядочном огне по жилым домам Жизнь в селе Диброва на границе ЛНР и ДНР превратилась в полный ад, так как украинские силовики ведут беспорядочный огонь по жилым домам, рассказал РИА Новости местный житель, получивший накануне осколочное ранение 2022-05-07T13:21 true PT2M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина