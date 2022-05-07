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Генпрокуратура Украины заявила об аресте счетов "Росатом Восточная Европа"
Генпрокуратура Украины заявила об аресте счетов "Росатом Восточная Европа" - РИА Новости, 07.05.2022
Генпрокуратура Украины заявила об аресте счетов "Росатом Восточная Европа"
Генпрокуратура Украины заявила об аресте счетов "Росатом Восточная Европа", 99 тысяч долларов, которые на них были, переданы в управление Нацагентству по... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T13:50
2022-05-07T13:50
2022-05-07T13:50
в мире
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россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Генпрокуратура Украины заявила об аресте счетов "Росатом Восточная Европа", 99 тысяч долларов, которые на них были, переданы в управление Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА)."По данным следствия, в городе Киеве осуществляет свою деятельность ООО "Росатом Восточная Европа", конечным бенефициарным владельцем которой является государственная структура, подконтрольная правительству РФ... Банковские счета компании арестованы, а денежные средства, размещенные на них в размере более 3 миллионов гривен (99 тысяч долларов – ред.), передано в управление АРМА", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.По заявлению ведомства, счета арестованы в рамках расследования уголовного дела "по фактам присвоения или завладения имуществом и финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".
https://ria.ru/20220502/aes-1786537062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Генпрокуратура Украины заявила об аресте счетов "Росатом Восточная Европа"
Генеральная прокуратура Украины заявила об аресте счетов "Росатом Восточная Европа"