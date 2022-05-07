Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура Украины заявила об аресте счетов "Росатом Восточная Европа" - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220507/scheta-1787385464.html
Генпрокуратура Украины заявила об аресте счетов "Росатом Восточная Европа"
Генпрокуратура Украины заявила об аресте счетов "Росатом Восточная Европа" - РИА Новости, 07.05.2022
Генпрокуратура Украины заявила об аресте счетов "Росатом Восточная Европа"
Генпрокуратура Украины заявила об аресте счетов "Росатом Восточная Европа", 99 тысяч долларов, которые на них были, переданы в управление Нацагентству по... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T13:50
2022-05-07T13:50
в мире
украина
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772759856_0:17:3074:1746_1920x0_80_0_0_5c9a2ab97c2551acc37512068b887f67.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Генпрокуратура Украины заявила об аресте счетов "Росатом Восточная Европа", 99 тысяч долларов, которые на них были, переданы в управление Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА)."По данным следствия, в городе Киеве осуществляет свою деятельность ООО "Росатом Восточная Европа", конечным бенефициарным владельцем которой является государственная структура, подконтрольная правительству РФ... Банковские счета компании арестованы, а денежные средства, размещенные на них в размере более 3 миллионов гривен (99 тысяч долларов – ред.), передано в управление АРМА", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.По заявлению ведомства, счета арестованы в рамках расследования уголовного дела "по фактам присвоения или завладения имуществом и финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".
https://ria.ru/20220502/aes-1786537062.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772759856_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_8d97712d230d081205b21df5c307bc93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
13:50 07.05.2022
 
Генпрокуратура Украины заявила об аресте счетов "Росатом Восточная Европа"

Генеральная прокуратура Украины заявила об аресте счетов "Росатом Восточная Европа"

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Генпрокуратура Украины заявила об аресте счетов "Росатом Восточная Европа", 99 тысяч долларов, которые на них были, переданы в управление Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).
"По данным следствия, в городе Киеве осуществляет свою деятельность ООО "Росатом Восточная Европа", конечным бенефициарным владельцем которой является государственная структура, подконтрольная правительству РФ... Банковские счета компании арестованы, а денежные средства, размещенные на них в размере более 3 миллионов гривен (99 тысяч долларов – ред.), передано в управление АРМА", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.
По заявлению ведомства, счета арестованы в рамках расследования уголовного дела "по фактам присвоения или завладения имуществом и финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 13:16
"Росатом" прокомментировал отказ Финляндии от контракта по "Ханхикиви-1"
 
В миреУкраинаРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала