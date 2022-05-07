https://ria.ru/20220507/schaste-1787396852.html

Глава ЛНР наградил российских саперов и сотрудников ТЭС в городе Счастье

Глава ЛНР наградил российских саперов и сотрудников ТЭС в городе Счастье - РИА Новости, 07.05.2022

Глава ЛНР наградил российских саперов и сотрудников ТЭС в городе Счастье

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник наградил специалистов Международного противоминного центра Вооруженных сил России, которые вели работы по... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T15:26

2022-05-07T15:26

2022-05-07T16:29

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

счастье (город)

луганская народная республика

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СЧАСТЬЕ (ЛНР), 7 мая - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник наградил специалистов Международного противоминного центра Вооруженных сил России, которые вели работы по гуманитарному разминированию на ТЭС в освобожденном городе Счастье в ЛНР, а также сотрудников станции, восстанавливавших ее работу, передает корреспондент РИА Новости.При отходе украинских войск территория теплоэлектростанции в Счастье была заминирована, ее готовили к подрыву, после перехода территории ТЭС под контроль ЛНР началось ее разминирование, в том числе с участием саперов из России. Согласно данным противоминного центра, было обследовано 35 гектаров территории и обезврежено порядка 250 взрывоопасных предметов."Уважаемые военнослужащие, я еще раз хочу выразить вам слова огромной благодарности за вашу работу, которую вы проделали на территории ТЭС в Счастье, которую вы разминировали. Плоды вашей работы и работы тружеников ТЭС сегодня мы с вами наблюдаем – сегодня запущен первый энергоблок, который обеспечивает электроэнергией нашу республику", - сказал глава ЛНР, обращаясь к российским саперам.Пасечник наградил отличившихся военнослужащих и специалистов ТЭС медалями и орденами. Также российские военнослужащие получили от председателя правительства республики Сергея Козлова наградные часы и благодарности. Церемония награждения прошла на территории разминированной ТЭС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220507/tes-1787387484.html

https://ria.ru/20220503/lnr-1786684475.html

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счастье (город)

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, счастье (город), луганская народная республика