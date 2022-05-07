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В Британии упрекнули еще одну страну, которая мешает "задушить" Россию - РИА Новости, 07.05.2022
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В Британии упрекнули еще одну страну, которая мешает "задушить" Россию
В Британии упрекнули еще одну страну, которая мешает "задушить" Россию - РИА Новости, 07.05.2022
В Британии упрекнули еще одну страну, которая мешает "задушить" Россию
Саудовская Аравия не позволяет Западу "задушить" Москву энергетическим эмбарго, пишет обозреватель The Telegraph Джереми Уорнер. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T19:55
2022-05-07T19:55
политика
россия
саудовская аравия
великобритания
опек
санкции в отношении россии
сша
европа
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Саудовская Аравия не позволяет Западу "задушить" Москву энергетическим эмбарго, пишет обозреватель The Telegraph Джереми Уорнер.По его словам, отказ от российского сырья — это сложный, экономически болезненный и дипломатически трудный шаг даже для Великобритании, которая не так сильно, как остальные, зависит от импорта из этой страны."Небольшая помощь со стороны ОПЕК не была бы лишней. Саудовская Аравия, которая, по сути, обладает решающим голосом в этом устаревшем картеле экспортеров нефти, должна быть союзником Великобритании", — убежден автор.Он посоветовал Эр-Рияду нарастить производство энергоресурса, чтобы смягчить кризис стоимости жизни, возникший в США и Европе в последние годы. Сейчас ближневосточная монархия больше похожа на союзницу России, чем на услужливого партнера Запада, пишет английский журналист.Уорнер считает, что Саудовской Аравии нужно еще раз подумать, поскольку она посылает "неудачные геополитические сигналы". Если богатое нефтью государство не увеличит темпы добычи, это столкнет мир в рецессию. В таких условиях спрос на сырье резко упадет, а цены на него рухнут, пошатнув экономику королевства, заключил он.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие страны призвали не покупать у нее энергоносители и объявили о заморозке активов. В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
https://ria.ru/20220507/turizm-1787416117.html
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россия
саудовская аравия
великобритания
сша
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политика, россия, саудовская аравия, великобритания, опек, санкции в отношении россии, сша, европа
19:55 07.05.2022
 
В Британии упрекнули еще одну страну, которая мешает "задушить" Россию

Британская The Telegraph: Саудовская Аравия не дает Западу "задушить" Россию санкциями

© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© Depositphotos / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Саудовская Аравия не позволяет Западу "задушить" Москву энергетическим эмбарго, пишет обозреватель The Telegraph Джереми Уорнер.
По его словам, отказ от российского сырья — это сложный, экономически болезненный и дипломатически трудный шаг даже для Великобритании, которая не так сильно, как остальные, зависит от импорта из этой страны.
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"Небольшая помощь со стороны ОПЕК не была бы лишней. Саудовская Аравия, которая, по сути, обладает решающим голосом в этом устаревшем картеле экспортеров нефти, должна быть союзником Великобритании", — убежден автор.
Он посоветовал Эр-Рияду нарастить производство энергоресурса, чтобы смягчить кризис стоимости жизни, возникший в США и Европе в последние годы. Сейчас ближневосточная монархия больше похожа на союзницу России, чем на услужливого партнера Запада, пишет английский журналист.
Уорнер считает, что Саудовской Аравии нужно еще раз подумать, поскольку она посылает "неудачные геополитические сигналы". Если богатое нефтью государство не увеличит темпы добычи, это столкнет мир в рецессию. В таких условиях спрос на сырье резко упадет, а цены на него рухнут, пошатнув экономику королевства, заключил он.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие страны призвали не покупать у нее энергоносители и объявили о заморозке активов. В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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