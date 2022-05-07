https://ria.ru/20220507/sanktsii-1787410114.html

Bloomberg: "Газпром" разъяснил европейским клиентам процедуру оплаты газа

Bloomberg: "Газпром" разъяснил европейским клиентам процедуру оплаты газа - РИА Новости, 07.05.2022

Bloomberg: "Газпром" разъяснил европейским клиентам процедуру оплаты газа

"Газпром" разъяснил своим европейским клиентам указ президента России от 4 мая по поводу оплаты поставок газа рублями, передает Bloomberg со ссылкой на попавший РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T17:15

2022-05-07T17:15

2022-05-07T22:11

экономика

газпром

газпромбанк

польша

болгария

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. "Газпром" разъяснил своим европейским клиентам указ президента России от 4 мая по поводу оплаты поставок газа рублями, передает Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение текст.Как сообщает агентство, корпорация заверила, что документ гарантирует прозрачность денежных переводов иностранных клиентов и исключает действие "третьей стороны" в расчетах. Таким образом, процесс может обходиться без участия ЦБ России, посчитали авторы статьи.Президент России Владимир Путин 4 мая подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами. В нем отмечается, что после поступления от иностранного клиента на специальный валютный счет денег уполномоченный банк перечисляет их на корреспондентские счета Национального клирингового центра. Затем они зачисляются на счета, которые обеспечивают сделки по купле-продаже иностранной валюты.Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, на рубли. Затем он подписал соответствующий указ и подчеркнул, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа — "Газпромом".Из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему "Газпром" 27 апреля остановил поставки в эти страны. В тот же день Bloomberg со ссылкой на источники писал, что десять европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке, а четверо уже расплатились за газ рублями. Агентство также уточняло, что новые отключения европейских потребителей вероятны во второй половине мая, когда должны будут проводитьс следующие платежи.

https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786710391.html

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

https://ria.ru/20220507/gaz-1787396676.html

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экономика, газпром, газпромбанк, польша, болгария