https://ria.ru/20220507/sanktsii-1787342062.html

Байден и Трюдо обсудили санкции против России

Байден и Трюдо обсудили санкции против России - РИА Новости, 07.05.2022

Байден и Трюдо обсудили санкции против России

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора обсудили санкции против России и предоставление помощи Украине,... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T05:32

2022-05-07T05:32

2022-05-07T05:32

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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора обсудили санкции против России и предоставление помощи Украине, говорится в заявлении Белого дома.Отмечается, что Байден "высоко оценил тесное партнерство с Канадой в ходе этого кризиса и ее руководящую роль во введении всеобъемлющих санкций и ограничений против России".Белый дом также добавил, что Байден и Трюдо обсудили предстоящий Саммит Америк, который состоится в июне.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220507/tramp-1787339668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, канада, украина, сша