Байден и Трюдо обсудили санкции против России
Президент США Байден и премьер-министр Канады Трюдо обсудили санкции против России
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора обсудили санкции против России и предоставление помощи Украине, говорится в заявлении Белого дома.
"Президент Джо Байден поговорил сегодня с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Оба лидера <…> рассмотрели свои продолжающиеся усилия по предоставлению правительству Украины помощи в сфере безопасности и экономической и гуманитарной помощи миллионам украинцев", - сообщается в заявлении.
Отмечается, что Байден "высоко оценил тесное партнерство с Канадой в ходе этого кризиса и ее руководящую роль во введении всеобъемлющих санкций и ограничений против России".
Белый дом также добавил, что Байден и Трюдо обсудили предстоящий Саммит Америк, который состоится в июне.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.