Рейтинг@Mail.ru
Байден и Трюдо обсудили санкции против России - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220507/sanktsii-1787342062.html
Байден и Трюдо обсудили санкции против России
Байден и Трюдо обсудили санкции против России - РИА Новости, 07.05.2022
Байден и Трюдо обсудили санкции против России
Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора обсудили санкции против России и предоставление помощи Украине,... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T05:32
2022-05-07T05:32
в мире
россия
канада
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784779548_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_c9ee86beb6b8b06cdf20d67eacdf911a.jpg
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора обсудили санкции против России и предоставление помощи Украине, говорится в заявлении Белого дома.Отмечается, что Байден "высоко оценил тесное партнерство с Канадой в ходе этого кризиса и ее руководящую роль во введении всеобъемлющих санкций и ограничений против России".Белый дом также добавил, что Байден и Трюдо обсудили предстоящий Саммит Америк, который состоится в июне.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220507/tramp-1787339668.html
россия
канада
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784779548_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_f4cf343bd59026c5a2b7fe37d1ac2d90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, канада, украина, сша
05:32 07.05.2022
 
Байден и Трюдо обсудили санкции против России

Президент США Байден и премьер-министр Канады Трюдо обсудили санкции против России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора обсудили санкции против России и предоставление помощи Украине, говорится в заявлении Белого дома.
"Президент Джо Байден поговорил сегодня с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Оба лидера <…> рассмотрели свои продолжающиеся усилия по предоставлению правительству Украины помощи в сфере безопасности и экономической и гуманитарной помощи миллионам украинцев", - сообщается в заявлении.
Отмечается, что Байден "высоко оценил тесное партнерство с Канадой в ходе этого кризиса и ее руководящую роль во введении всеобъемлющих санкций и ограничений против России".
Белый дом также добавил, что Байден и Трюдо обсудили предстоящий Саммит Америк, который состоится в июне.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
03:53
Трамп упрекнул американских лидеров за отношение к ситуации вокруг Украины
 
В миреРоссияКанадаУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала