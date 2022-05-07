https://ria.ru/20220507/samolet-1787449353.html

Самолет Москва — Бухара вернулся во Внуково по технической причине

Самолет Москва — Бухара вернулся во Внуково по технической причине - РИА Новости, 07.05.2022

Самолет Москва — Бухара вернулся во Внуково по технической причине

Самолет авиакомпании "Азимут" Москва-Бухара вернулся в аэропорт Внуково по технической причине, посадка прошла благополучно, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T23:06

2022-05-07T23:06

2022-05-07T23:09

происшествия

бухара

внуково (аэропорт)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет авиакомпании "Азимут" Москва-Бухара вернулся в аэропорт Внуково по технической причине, посадка прошла благополучно, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании."Самолет авиакомпании "Азимут", выполняющий рейс А49063 Внуково - Бухара, вернулся в аэропорт вылета по технической причине", - сказал он, уточнив, что на борту воздушного судна 100 пассажиров."Самолет благополучно совершил посадку в 22.21 мск во Внуково. Пассажирам будут предоставлены услуги согласно федеральным авиационным правилам, в том числе горячее питание", - сказал он.В Бухару пассажиров доставит резервный борт авиакомпании.

https://ria.ru/20220506/samolet-1787175530.html

бухара

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происшествия, бухара, внуково (аэропорт)