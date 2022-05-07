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Самолет Москва — Бухара вернулся во Внуково по технической причине - РИА Новости, 07.05.2022
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Самолет Москва — Бухара вернулся во Внуково по технической причине
Самолет Москва — Бухара вернулся во Внуково по технической причине - РИА Новости, 07.05.2022
Самолет Москва — Бухара вернулся во Внуково по технической причине
Самолет авиакомпании "Азимут" Москва-Бухара вернулся в аэропорт Внуково по технической причине, посадка прошла благополучно, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T23:06
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происшествия
бухара
внуково (аэропорт)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет авиакомпании "Азимут" Москва-Бухара вернулся в аэропорт Внуково по технической причине, посадка прошла благополучно, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании."Самолет авиакомпании "Азимут", выполняющий рейс А49063 Внуково - Бухара, вернулся в аэропорт вылета по технической причине", - сказал он, уточнив, что на борту воздушного судна 100 пассажиров."Самолет благополучно совершил посадку в 22.21 мск во Внуково. Пассажирам будут предоставлены услуги согласно федеральным авиационным правилам, в том числе горячее питание", - сказал он.В Бухару пассажиров доставит резервный борт авиакомпании.
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происшествия, бухара, внуково (аэропорт)
23:06 07.05.2022 (обновлено: 23:09 07.05.2022)
 
Самолет Москва — Бухара вернулся во Внуково по технической причине

Авиакомпания "Азимут": самолет Москва — Бухара вернулся во Внуково по технической причине

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет авиакомпании "Азимут" Москва-Бухара вернулся в аэропорт Внуково по технической причине, посадка прошла благополучно, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
"Самолет авиакомпании "Азимут", выполняющий рейс А49063 Внуково - Бухара, вернулся в аэропорт вылета по технической причине", - сказал он, уточнив, что на борту воздушного судна 100 пассажиров.
"Самолет благополучно совершил посадку в 22.21 мск во Внуково. Пассажирам будут предоставлены услуги согласно федеральным авиационным правилам, в том числе горячее питание", - сказал он.
В Бухару пассажиров доставит резервный борт авиакомпании.
Cамолет авиакомпании UTair - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 12:17
Самолет Сургут — Уфа при посадке задел взлетно-посадочную полосу
 
ПроисшествияБухараВнуково (аэропорт)
 
 
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