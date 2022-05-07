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Печат: рубль уничтожит доллар как мировую резервную валюту

Печат: рубль уничтожит доллар как мировую резервную валюту - РИА Новости, 07.05.2022

Печат: рубль уничтожит доллар как мировую резервную валюту

Переход на рублевые расчеты при оплате российского газа может на корню изменить существующую мировую финансовую систему, основанную на нефтедолларе, пишет... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T19:04

2022-05-07T19:04

2022-05-07T19:59

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рубль

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Переход на рублевые расчеты при оплате российского газа может на корню изменить существующую мировую финансовую систему, основанную на нефтедолларе, пишет обозреватель сербской газеты "Печат" Боян Димитриевич.Автор сравнил решение президента России Владимира Путина о переходе на рублевые расчеты за сырье с недружественными государствами с цунами, громом среди ясного неба и троянским конем. По словам Димитриевича, эта мера лишила антироссийские санкции смысла."Решение Владимира Путина <…> может до основания изменить международные экономические отношения и финансовую систему, которая базируется на нефтедолларе как мировой резервной валюте", — считает он.Обозреватель обратил внимание на то, что Россия вернула на свою территорию золотые резервы в размере 1400 тонн, повысила процентные ставки и предоставила налоговые льготы на возвращение капиталов в страну."Цель всех упомянутых мер ― добиться финансовой стабильности и предотвратить коллапс рубля", — пояснил автор.Эти меры сработали: рубль после стремительного падения восстановился по отношению к доллару, котировки ценных бумаг постепенно пошли вверх. Таким образом удалось сохранить монетарную и финансовую стабильность, остановить инфляцию, добавил Димитриевич.Переход на рублевые расчеты укрепил рубль, защитил Россию от санкционных ударов и стал предвестником серьезных изменений в мировой финансовой системе.Далее автор обратился к истории. Начиная с Бреттон-Вудского соглашения 1944 года мировой экономический порядок основывался на долларе как резервной валюте, которая до 1971 года была привязана к золоту. Затем США отменили золотой стандарт, и с 1973-го резервной валютой стал нефтедоллар. За последние 30 лет доллар стал терять доверие и его доля в мировых резервах сократилась с 80 процентов до 60. Среди причин Димитриевич назвал чрезмерное печатание денег, высокий торговый дефицит США, растущий госдолг, торговые войны с Китаем и "увлечение" санкциями. При этом попытки разных нефтедобывающих стран уйти от расчета в долларах заканчивались войнами, санкциями и госпереворотами. Так было в Ливии, Ираке и Иране. Два главных удара по доллару нанесли Китай и Россия. Первый склонил Саудовскую Аравию к расчетам к привязанному к золоту юаню, а вторая перешла на рублевые расчеты за газ."Для доллара это может стать большим потрясением, угрожающим его доминирующей позиции. <…> Если Россия не откажется от своего требования, доллар точно утратит свое лидирующее положение, так же как после окончания Второй мировой войны его утратил фунт", — предупредил эксперт.Падение доллара на мировой арене приведет к трудностям с обслуживанием США госдолга, потерей прибыли, невозможностью присваивать блага печатанием денег и обесцениванием номинированных в американской валюте ценных бумаг.Кроме того, Россия может запустить возвращение мира к золотому стандарту, что приведет к росту значения региональных валют или возникновению новой расчетной системы, основанной на корзине платежных средств. Помимо прочего, может возникнуть угроза сохранения Евросоюза и НАТО в нынешнем состоянии. Таким образом, мир перейдет на рельсы многополярности и равноправия, заключил Димитриевич.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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https://ria.ru/20220506/balans-1787122871.html

https://ria.ru/20220506/import-1787122126.html

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786881612.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, экономика, россия, сша, китай, владимир путин, нато, рубль, доллар