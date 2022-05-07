https://ria.ru/20220507/roskosmos-1787379222.html

"Роскосмос" нарастит производство для боевых ракет

"Роскосмос" нарастит производство для боевых ракет - РИА Новости, 07.05.2022

"Роскосмос" нарастит производство для боевых ракет

"Роскосмос" планирует увеличить объёмы производства, которое используется в кооперации по созданию боевых ракет, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T12:57

2022-05-07T12:57

2022-05-07T12:57

безопасность

космос - риа наука

россия

роскосмос

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. "Роскосмос" планирует увеличить объёмы производства, которое используется в кооперации по созданию боевых ракет, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Мы должны оперативно развернуть работу по расширению объёмов производства и по восполнению тех арсеналов, которыми пользуются Вооруженные Силы для поражения командных пунктов, скоплений врага, скоплений вооружения и военной техники", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".Он уточнил, что на прошедшей неделе специалисты госкорпорации "просчитали все до последнего винта", чтобы убедиться, что боевая техника, которую предприятия госкорпорации создают в кооперации с оборонными, будет производиться "как часы" в тех объёмах, которые требуются Вооруженным Силам России.

https://ria.ru/20220507/roskosmos-1787370669.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, космос - риа наука, россия, роскосмос