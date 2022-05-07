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"Роскосмос" нарастит производство для боевых ракет - РИА Новости, 07.05.2022
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"Роскосмос" нарастит производство для боевых ракет
"Роскосмос" нарастит производство для боевых ракет - РИА Новости, 07.05.2022
"Роскосмос" нарастит производство для боевых ракет
"Роскосмос" планирует увеличить объёмы производства, которое используется в кооперации по созданию боевых ракет, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T12:57
2022-05-07T12:57
безопасность
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. "Роскосмос" планирует увеличить объёмы производства, которое используется в кооперации по созданию боевых ракет, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Мы должны оперативно развернуть работу по расширению объёмов производства и по восполнению тех арсеналов, которыми пользуются Вооруженные Силы для поражения командных пунктов, скоплений врага, скоплений вооружения и военной техники", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".Он уточнил, что на прошедшей неделе специалисты госкорпорации "просчитали все до последнего винта", чтобы убедиться, что боевая техника, которую предприятия госкорпорации создают в кооперации с оборонными, будет производиться "как часы" в тех объёмах, которые требуются Вооруженным Силам России.
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безопасность, космос - риа наука, россия, роскосмос
12:57 07.05.2022
 
"Роскосмос" нарастит производство для боевых ракет

"Роскосмос" нарастит объемы производства, которое используется для создания боевых ракет

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Сармат на космодроме Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. "Роскосмос" планирует увеличить объёмы производства, которое используется в кооперации по созданию боевых ракет, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Мы должны оперативно развернуть работу по расширению объёмов производства и по восполнению тех арсеналов, которыми пользуются Вооруженные Силы для поражения командных пунктов, скоплений врага, скоплений вооружения и военной техники", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".
Он уточнил, что на прошедшей неделе специалисты госкорпорации "просчитали все до последнего винта", чтобы убедиться, что боевая техника, которую предприятия госкорпорации создают в кооперации с оборонными, будет производиться "как часы" в тех объёмах, которые требуются Вооруженным Силам России.
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