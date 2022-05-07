https://ria.ru/20220507/roskosmos-1787377342.html

"Роскосмос" временно изменил символику госкорпорации

"Роскосмос" временно изменил символику госкорпорации - РИА Новости, 07.05.2022

"Роскосмос" временно изменил символику госкорпорации

"Роскосмос" показал новую символику госкорпорации, временно изменив логотип на Красную Звезду в честь поддержки Вооруженных сил РФ на Украине и в честь... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T13:03

2022-05-07T13:03

2022-05-07T15:10

специальная военная операция на украине

космос - риа наука

дмитрий рогозин

украина

ссср

роскосмос

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. "Роскосмос" показал новую символику госкорпорации, временно изменив логотип на Красную Звезду в честь поддержки Вооруженных сил РФ на Украине и в честь достижений СССР в космосе, сообщается на сайте госкорпорации."В память о погибших в Великой Отечественной войне, в честь великих достижений СССР в космосе и в рамках поддержки наших Вооруженных сил на Украине Роскосмос временно меняет логотип Госкорпорации на Красную Звезду — символ великих побед и достижений нашей страны", - указано в сообщении.Глава Госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что прежняя символика не соответствует тем вызовам, которые брошены стране."Мы приняли решение, что прежняя символика, которую мы раньше использовали в Роскосмосе, которая напоминает в том числе символику, которой пользуются и другие космические агентства мира, она уже не работает, она не соответствует тому духу, который должен отвечать тем вызовам, которые брошены нашей стране", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".В "Роскосмосе" подчеркивают, что Красная Звезда – символ и идеологических, и структурных изменений, так как госкорпорация ставит на первый план выполнение задачи по обеспечению безопасности государства."В той ситуации, которая сложилась в мире, после того, как фактически против нашей страны ведет необъявленную войну Североатлантический Альянс, весь запад, своей экономикой, своими военными технологиями, мы можем говорить только о том, что для "Роскосмоса" символы знамени Победы, символы Красной Армии, символы, которые были над Берлином в мае 1945 года - это знак нашей нацеленности на то, чтобы максимально поддержать наши вооруженные силы", - добавил Рогозин в видеообращении.Он подчеркнул, что новый символ госкорпорации – это знак того, что вся ракетно-космическая отрасль должна мобилизоваться для достижения поставленных задач – увеличения поставок Вооружённым силам России всего необходимого для победы."Поэтому Красная звезда теперь будет на наших шевронах, это абсолютно осознанный выбор большого количества людей, которые обсуждали этот вопрос и приняли такое решение. Это знак, который теперь будет на флаге Роскосмоса и на наших ракетах космического назначения", - заключил он.

https://ria.ru/20220507/roskosmos-1787379222.html

https://ria.ru/20220507/roskosmos-1787370669.html

https://ria.ru/20220423/roskosmos-1785119809.html

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Рогозин про обновление символики "Роскосмоса" Рогозин рассказал об обновлении символики "Роскосмоса" 2022-05-07T13:03 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, дмитрий рогозин, украина, ссср, роскосмос