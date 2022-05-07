https://ria.ru/20220507/roskosmos-1787370669.html

"Роскосмос" к 9 Мая впервые рассказал о военной программе

"Роскосмос" к 9 Мая впервые рассказал о военной программе - РИА Новости, 07.05.2022

"Роскосмос" к 9 Мая впервые рассказал о военной программе

"Роскосмос" в представленном РИА Новости видео ко Дню Победы впервые открыто сообщил, что его работа далеко не ограничивается запуском "Союзов" и Международной... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T12:01

2022-05-07T12:01

2022-05-07T17:16

безопасность

космос - риа наука

ссср

земля

роскосмос

нато

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. "Роскосмос" в представленном РИА Новости видео ко Дню Победы впервые открыто сообщил, что его работа далеко не ограничивается запуском "Союзов" и Международной космической станцией (МКС): госкорпорация выступает одним из ключевых сегментов "оборонки", производителем "Сарматов", "Тополей" и "Искандеров".Исторически в Советском Союзе, а затем в Российской Федерации гражданский сегмент ракетно-космической отрасли развивался в тесной связи с военным.Так, первая в мире успешно испытанная межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, знаменитая "семерка", стала основной и для первой ракеты-носителя, открывшей человечеству космическую эру. Именно на ней в космос были запущены первый спутник и первый космический корабль с человеком на борту.Более того, изначально военная "семерка" до сих пор представляет основу парка российских ракет-носителей — разумеется, в модернизированном виде, речь о семействе "Союз-2". Все пилотируемые пуски СССР и Российской Федерации на сегодня осуществлены именно на "Союзах" той или иной модификации.Представленный в канун Дня Победы 2,5-минутный ролик "Роскосмоса" подчеркивает и развивает эту связь. Видео разделено на две равные части, рассказывающие об основных направлениях работы государственной корпорации в гражданском и военном сегментах, причем об оборонной части деятельности "Роскосмоса" впервые сообщается публично и открыто.Первый представлен следующими направлениями: запуски российских и зарубежных спутников на орбиту, пилотируемая космонавтика, космический туризм, строительство и эксплуатация МКС, разработка и запуск межпланетных станций, услуги по дистанционному зондированию Земли и диверсификация производства (по итогам минувшего года доля гражданской продукции в "Роскосмосе" достигла психологически важной отметки в 50 процентов).Второй, военный, блок представлен производством межконтинентальных баллистических ракет — "Тополя-М", "Ярса" и перспективного "Сармата", баллистических ракет подлодок "Булава" и "Синева", гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал", ракетных комплексов "Искандер" (оба производятся совместно с военным КБ машиностроения), военных систем связи, навигации и разведки и корабельных пусковых установок.Переход от гражданской части к военной в ролике символизирует и смена логотипа "Роскосмоса", который преображается в Красную Звезду."Такой "Роскосмос" вы еще не знали. С днем Великой Победы!" — говорится в конце видео, а связь с праздником призваны подчеркнуть кадры космонавта, развернувшего Знамя Победы в ходе выхода в открытый космос с борта МКС.И все эти кадры демонстрируются под музыку из известной серии компьютерных стратегий Red Alert, где речь идет о военном противостоянии НАТО и Советского Союза в альтернативной реальности.

https://ria.ru/20220427/bezopasnost-1785672566.html

https://ria.ru/20211214/premiya-1763619799.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

“Роскосмос” показал ассортимент выпускаемого вооружения Госкорпорация “Роскосмос” к 9 мая напомнила об исторической связи гражданского космоса с военным. 2022-05-07T12:01 true PT2M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, космос - риа наука, ссср, земля, роскосмос, нато, международная космическая станция (мкс)