https://ria.ru/20220507/rizhskaya-1787343728.html
В московском метро после реконструкции открыли станцию "Рижская"
В московском метро после реконструкции открыли станцию "Рижская" - РИА Новости, 07.05.2022
В московском метро после реконструкции открыли станцию "Рижская"
Станцию "Рижская" столичного метрополитена открыли после реконструкции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T07:11
2022-05-07T07:11
2022-05-07T07:12
общество
москва
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Станцию "Рижская" столичного метрополитена открыли после реконструкции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Он подчеркнул, что на "Рижской" будут работать четыре эскалаторные ленты. Кроме того, вместимость эскалаторов выросла на 30%. В наземном вестибюле установили шесть новых турникетов на выход, что увеличит пропускную способность. Кроме того, благодаря замене вентиляционных коробов воздухообмен вырос на 10%.Помимо этого, специалисты восстановили 160 квадратных метров лепного декора карниза и 170 квадратных метров мраморной облицовки на стенах. На станции также полностью заменили напольный гранит, отреставрировали пассажирскую зону."Нынешняя реконструкция позволит минимум 30 лет не проводить на станции никаких серьезных ремонтов. Это тем более важно, что в ближайшие годы "Рижская" станет частью крупнейшего транспортно-пересадочного узла, объединяющего Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии метро, 3 диаметра МЦД и Рижский вокзал", - заключил Собянин.
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РИА Новости
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общество, москва
07:11 07.05.2022 (обновлено: 07:12 07.05.2022)
В московском метро после реконструкции открыли станцию "Рижская"
Мэр Москвы Собянин сообщил об открытии после реконструкции станции метро "Рижская"
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
Станцию "Рижская" столичного метрополитена открыли после реконструкции, сообщил
мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня открыли после реконструкции станцию "Рижская" Калужско-Рижской линии метро. Чрезвычайно сложная и кропотливая реконструкция заняла свыше 1,5 лет. Специалистам пришлось практически заново выполнить гидроизоляцию 100-метрового эскалаторного хода. И только после этого можно было приступать к монтажу новых машин российского производства вместо старых изношенных эскалаторов, которые честно отработали на станции 62 года", - написал Собянин в своем блоге.
Он подчеркнул, что на "Рижской" будут работать четыре эскалаторные ленты. Кроме того, вместимость эскалаторов выросла на 30%. В наземном вестибюле установили шесть новых турникетов на выход, что увеличит пропускную способность. Кроме того, благодаря замене вентиляционных коробов воздухообмен вырос на 10%.
Помимо этого, специалисты восстановили 160 квадратных метров лепного декора карниза и 170 квадратных метров мраморной облицовки на стенах. На станции также полностью заменили напольный гранит, отреставрировали пассажирскую зону.
"Нынешняя реконструкция позволит минимум 30 лет не проводить на станции никаких серьезных ремонтов. Это тем более важно, что в ближайшие годы "Рижская" станет частью крупнейшего транспортно-пересадочного узла, объединяющего Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии метро, 3 диаметра МЦД и Рижский вокзал", - заключил Собянин.