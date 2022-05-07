https://ria.ru/20220507/regiony-1787342866.html

В Госдуме рассказали о будущем освобожденных регионов Украины

В Госдуме рассказали о будущем освобожденных регионов Украины - РИА Новости, 07.05.2022

В Госдуме рассказали о будущем освобожденных регионов Украины

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что освобожденные от украинских националистов регионы Украины останутся под протекторатом России. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T06:27

2022-05-07T06:27

2022-05-07T06:27

специальная военная операция на украине

россия

украина

донбасс

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что освобожденные от украинских националистов регионы Украины останутся под протекторатом России.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.По его словам, экономическая интеграция освобожденных регионов с Россией позволит в разы сократить время их восстановления и развития."Эти регионы со временем станут по своим темпам развития сродни Крыму", - подчеркнул депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220507/infrastruktura-1787342475.html

россия

украина

донбасс

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Максим Горбачев

россия, украина, донбасс, в мире