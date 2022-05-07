https://ria.ru/20220507/referendum-1787339330.html

В Херсонской области заявили, что референдум в Крыму провели законно

В Херсонской области заявили, что референдум в Крыму провели законно - РИА Новости, 07.05.2022

В Херсонской области заявили, что референдум в Крыму провели законно

Референдум в Крыму провели законно и обоснованно, его нынешний российский статус бесспорен, считает заместитель председателя военно-гражданской администрации... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T03:33

2022-05-07T03:33

2022-05-07T03:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Референдум в Крыму провели законно и обоснованно, его нынешний российский статус бесспорен, считает заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.По его словам, Крым в 2014 году не пошел по линии фашиствующей элиты украинской власти, которая запугала украинский народ, создавая нацистские организации, и заставила людей поверить в то, что полуостров якобы временно оккупирован."Как показывала история, как раз Украина была оккупирована западными колонизаторами, которые превратили ее в буфер между Востоком и Западом", - подчеркнул Стремоусов.По его словам, против российского статуса Крыма выступала не вся Украина, а ряд чиновников, которые выполняли указание коллективного Запада."Официальный Киев в лице не президента, а резидента Зеленского, воспринимает Украину как колонию. Всё, что они говорят об оккупации Крыма и других территорий, - это все блеф, который не имеет отношения к Украине и ее коренному народу", - сказал Стремоусов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220507/gerb-1787332319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, херсонская область , россия, оон, владимир путин, в мире