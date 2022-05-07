https://ria.ru/20220507/razvedka-1787448390.html

Глава южнокорейской разведки назвал Ким Чен Ына хладнокровным

Глава южнокорейской разведки назвал Ким Чен Ына хладнокровным - РИА Новости, 07.05.2022

Глава южнокорейской разведки назвал Ким Чен Ына хладнокровным

Директор Национальной службы разведки Южной Кореи Пак Чи Вон заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын логичен, хладнокровен и, в отличие от своего отца Ким Чен Ира,... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T22:59

2022-05-07T22:59

2022-05-07T23:00

в мире

ким чен ын

ким чен ир

мун чжэ ин

сша

кндр (северная корея)

южная корея

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СЕУЛ, 7 мая – РИА Новости. Директор Национальной службы разведки Южной Кореи Пак Чи Вон заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын логичен, хладнокровен и, в отличие от своего отца Ким Чен Ира, сдерживает эмоции."Ким Чен Ир был эмоциональным и честным, говорил, как есть. Но Ким Чен Ын логичен и сдерживает эмоции. Он хладнокровен и сам контролирует все до мелочей", - рассказал Пак Чи Вон газете "Чосон Ильбо".В то же время, по мнению главы южнокорейской разведки, если Ким Чен Ын продолжит политику изоляции, КНДР ждет "крах", поэтому сторонам необходимо вернуться к диалогу."Если Ким Чен Ын ведет себя безрассудно, это не значит, что мы должны быть такими же", - полагает чиновник. Он отметил, что нельзя "поворачивать время вспять" и отрицать достигнутое администрацией Мун Чжэ Ина за последние пять лет, а новой администрации нужно быть осторожнее с высказываниями о "предупредительном ударе" или совместных военных учениях с США.

https://ria.ru/20220418/kndr-1784050481.html

сша

кндр (северная корея)

южная корея

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в мире, ким чен ын, ким чен ир, мун чжэ ин, сша, кндр (северная корея), южная корея