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Глава южнокорейской разведки назвал Ким Чен Ына хладнокровным
Глава южнокорейской разведки назвал Ким Чен Ына хладнокровным - РИА Новости, 07.05.2022
Глава южнокорейской разведки назвал Ким Чен Ына хладнокровным
Директор Национальной службы разведки Южной Кореи Пак Чи Вон заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын логичен, хладнокровен и, в отличие от своего отца Ким Чен Ира,... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T22:59
2022-05-07T22:59
2022-05-07T23:00
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СЕУЛ, 7 мая – РИА Новости. Директор Национальной службы разведки Южной Кореи Пак Чи Вон заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын логичен, хладнокровен и, в отличие от своего отца Ким Чен Ира, сдерживает эмоции."Ким Чен Ир был эмоциональным и честным, говорил, как есть. Но Ким Чен Ын логичен и сдерживает эмоции. Он хладнокровен и сам контролирует все до мелочей", - рассказал Пак Чи Вон газете "Чосон Ильбо".В то же время, по мнению главы южнокорейской разведки, если Ким Чен Ын продолжит политику изоляции, КНДР ждет "крах", поэтому сторонам необходимо вернуться к диалогу."Если Ким Чен Ын ведет себя безрассудно, это не значит, что мы должны быть такими же", - полагает чиновник. Он отметил, что нельзя "поворачивать время вспять" и отрицать достигнутое администрацией Мун Чжэ Ина за последние пять лет, а новой администрации нужно быть осторожнее с высказываниями о "предупредительном ударе" или совместных военных учениях с США.
https://ria.ru/20220418/kndr-1784050481.html
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в мире, ким чен ын, ким чен ир, мун чжэ ин, сша, кндр (северная корея), южная корея
22:59 07.05.2022 (обновлено: 23:00 07.05.2022)
Глава южнокорейской разведки назвал Ким Чен Ына хладнокровным
Глава южнокорейской разведки Пак Чи Вон назвал Ким Чен Ына хладнокровным