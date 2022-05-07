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Нарышкин рассказал о вкладе СВР в проведение спецоперации на Украине - РИА Новости, 07.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/razvedka-1787392783.html
Нарышкин рассказал о вкладе СВР в проведение спецоперации на Украине
Нарышкин рассказал о вкладе СВР в проведение спецоперации на Украине - РИА Новости, 07.05.2022
Нарышкин рассказал о вкладе СВР в проведение спецоперации на Украине
Сотрудники Службы внешней разведки России сейчас вносят свой вклад в успешное проведение российской специальной военной операции на Украине и делают это так же... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T14:55
2022-05-07T14:55
специальная военная операция на украине
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Сотрудники Службы внешней разведки России сейчас вносят свой вклад в успешное проведение российской специальной военной операции на Украине и делают это так же достойно, как и их предшественники, громившие бандеровцев, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.В обращении к сотрудникам и ветеранам СВР по случаю предстоящего Дня Победы Нарышкин напомнил, что после Великой Отечественной войны украинское "националистическое отребье, привыкшее глумиться над беззащитными", было наголову разгромлено прошедшими фронтовую выучку, накопившими боевой и оперативный опыт советскими воинами и чекистами.Настоящей грозой для бандеровцев стали оперативно-розыскные группы органов министерства государственной безопасности, зачастую действовавшие под глубоким прикрытием, добавил Нарышкин."Ликвидация политического бандитизма в послевоенные годы - это заслуга наших героических предшественников, чекистов старших поколений, проявивших образцы высокого профессионализма, мужества и самоотверженности", - отметил Нарышкин.По его словам, среди ветеранов СВР есть те, кто принимал участие в той нелегкой и опасной борьбе. "Некоторые из них продолжают трудиться вместе с нами. Низкий вам поклон, дорогие товарищи, искренние пожелания здоровья и долголетия", - добавил Нарышкин."Поколение победителей завещало потомкам, то есть и нам с вами, искоренять нацизм в любом его обличии. И этот священный наказ будет исполнен", - сказал Нарышкин.По его словам, сотрудники СВР "достойно выполняют профессиональный долг за границей и в Центре, и тем самым вносят свою лепту в скорейшее успешное завершение специальной военной операции на Украине". "Создают надежный заслон угрозам, исходящим от зарубежных националистических организаций", - добавил Нарышкин."Успешно решив эти задачи, мы с полным правом сможем считать себя достойными наследниками и продолжателями дела тех, кто поднял знамя Победы над руинами рейхстага", - подчеркнул директор СВР.
https://ria.ru/20220401/svr-1781272990.html
https://ria.ru/20220304/razvedka-1776585625.html
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в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин
14:55 07.05.2022
 
Нарышкин рассказал о вкладе СВР в проведение спецоперации на Украине

Глава СВР Нарышкин рассказал о вкладе службы в проведение спецоперации на Украине

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийские военнослужащие в Херсонской области
Российские военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Сотрудники Службы внешней разведки России сейчас вносят свой вклад в успешное проведение российской специальной военной операции на Украине и делают это так же достойно, как и их предшественники, громившие бандеровцев, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
В обращении к сотрудникам и ветеранам СВР по случаю предстоящего Дня Победы Нарышкин напомнил, что после Великой Отечественной войны украинское "националистическое отребье, привыкшее глумиться над беззащитными", было наголову разгромлено прошедшими фронтовую выучку, накопившими боевой и оперативный опыт советскими воинами и чекистами.
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Настоящей грозой для бандеровцев стали оперативно-розыскные группы органов министерства государственной безопасности, зачастую действовавшие под глубоким прикрытием, добавил Нарышкин.
"Ликвидация политического бандитизма в послевоенные годы - это заслуга наших героических предшественников, чекистов старших поколений, проявивших образцы высокого профессионализма, мужества и самоотверженности", - отметил Нарышкин.
По его словам, среди ветеранов СВР есть те, кто принимал участие в той нелегкой и опасной борьбе. "Некоторые из них продолжают трудиться вместе с нами. Низкий вам поклон, дорогие товарищи, искренние пожелания здоровья и долголетия", - добавил Нарышкин.
"Всем нам было очень больно видеть, как в бывшей братской республике при попустительстве властей вновь зарождалась бандеровская нечисть, узурпировавшая право представлять весь украинский народ. Но, как известно, для лечения запущенной болезни порой необходимо радикальное средство", - сказал директор СВР. Сегодня этим средством является специальная военная операция, добавил он.
"Поколение победителей завещало потомкам, то есть и нам с вами, искоренять нацизм в любом его обличии. И этот священный наказ будет исполнен", - сказал Нарышкин.
По его словам, сотрудники СВР "достойно выполняют профессиональный долг за границей и в Центре, и тем самым вносят свою лепту в скорейшее успешное завершение специальной военной операции на Украине". "Создают надежный заслон угрозам, исходящим от зарубежных националистических организаций", - добавил Нарышкин.
"Успешно решив эти задачи, мы с полным правом сможем считать себя достойными наследниками и продолжателями дела тех, кто поднял знамя Победы над руинами рейхстага", - подчеркнул директор СВР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей Нарышкин
 
 
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