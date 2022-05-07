Рогозин: причастность США к передаче разведданных Украине "не замазать"
Глава "Роскосмоса" Рогозин: причастность США к передаче разведданных Украине "не замазать"
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал слова директора ЦРУ Уильяма Бернса о недавних утечках в прессу об обмене США разведывательной информацией с Украиной, заявив, что "замазать прямое участие США в убийстве российских военнослужащих" и передаче Киеву разведданных вряд ли удастся.
"Поздно пить боржоми, мистер Бернс. Мы с Вами хорошо знакомы, встречались в Спасо-хаус (Спасопесковский пер., 10, Москва, 119002). Помните, надеюсь? Вам вряд ли удастся замазать прямое участие США в убийстве российских военнослужащих и передаче разведданных, в том числе космических сервисов связи и наблюдения, которые осуществлялись орбитальными группировками Соединенных Штатов, включая Старлинк, и Евросоюза", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Ранее издание New York Times сообщало, что Вашингтон тайно передает Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск, после объявления второй фазы спецоперации. По данным издания, украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией "для проведения артиллерийских обстрелов и других атак".
Директор ЦРУ Бернс в свою очередь заявил, что считает "безответственными и рискованными" подобные утечки в прессу.
"Мы не злопамятные, но мы злые и память у нас хорошая", - заключил Рогозин.