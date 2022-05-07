https://ria.ru/20220507/razveddannye-1787450008.html

Рогозин: причастность США к передаче разведданных Украине "не замазать"

Рогозин: причастность США к передаче разведданных Украине "не замазать" - РИА Новости, 07.05.2022

Рогозин: причастность США к передаче разведданных Украине "не замазать"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал слова директора ЦРУ Уильяма Бернса о недавних утечках в прессу об обмене США разведывательной информацией с... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T23:23

2022-05-07T23:23

2022-05-07T23:23

сша

украина

центральное разведывательное управление (цру)

ситуация в днр и лнр

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал слова директора ЦРУ Уильяма Бернса о недавних утечках в прессу об обмене США разведывательной информацией с Украиной, заявив, что "замазать прямое участие США в убийстве российских военнослужащих" и передаче Киеву разведданных вряд ли удастся."Поздно пить боржоми, мистер Бернс. Мы с Вами хорошо знакомы, встречались в Спасо-хаус (Спасопесковский пер., 10, Москва, 119002). Помните, надеюсь? Вам вряд ли удастся замазать прямое участие США в убийстве российских военнослужащих и передаче разведданных, в том числе космических сервисов связи и наблюдения, которые осуществлялись орбитальными группировками Соединенных Штатов, включая Старлинк, и Евросоюза", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.Ранее издание New York Times сообщало, что Вашингтон тайно передает Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск, после объявления второй фазы спецоперации. По данным издания, украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией "для проведения артиллерийских обстрелов и других атак".Директор ЦРУ Бернс в свою очередь заявил, что считает "безответственными и рискованными" подобные утечки в прессу."Мы не злопамятные, но мы злые и память у нас хорошая", - заключил Рогозин.

https://ria.ru/20220507/utechki-1787444896.html

сша

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сша, украина, центральное разведывательное управление (цру), ситуация в днр и лнр, дмитрий рогозин