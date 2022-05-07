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Рогозин: причастность США к передаче разведданных Украине "не замазать" - РИА Новости, 07.05.2022
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Рогозин: причастность США к передаче разведданных Украине "не замазать"
Рогозин: причастность США к передаче разведданных Украине "не замазать" - РИА Новости, 07.05.2022
Рогозин: причастность США к передаче разведданных Украине "не замазать"
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал слова директора ЦРУ Уильяма Бернса о недавних утечках в прессу об обмене США разведывательной информацией с... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T23:23
2022-05-07T23:23
сша
украина
центральное разведывательное управление (цру)
ситуация в днр и лнр
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал слова директора ЦРУ Уильяма Бернса о недавних утечках в прессу об обмене США разведывательной информацией с Украиной, заявив, что "замазать прямое участие США в убийстве российских военнослужащих" и передаче Киеву разведданных вряд ли удастся."Поздно пить боржоми, мистер Бернс. Мы с Вами хорошо знакомы, встречались в Спасо-хаус (Спасопесковский пер., 10, Москва, 119002). Помните, надеюсь? Вам вряд ли удастся замазать прямое участие США в убийстве российских военнослужащих и передаче разведданных, в том числе космических сервисов связи и наблюдения, которые осуществлялись орбитальными группировками Соединенных Штатов, включая Старлинк, и Евросоюза", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.Ранее издание New York Times сообщало, что Вашингтон тайно передает Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск, после объявления второй фазы спецоперации. По данным издания, украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией "для проведения артиллерийских обстрелов и других атак".Директор ЦРУ Бернс в свою очередь заявил, что считает "безответственными и рискованными" подобные утечки в прессу."Мы не злопамятные, но мы злые и память у нас хорошая", - заключил Рогозин.
https://ria.ru/20220507/utechki-1787444896.html
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сша, украина, центральное разведывательное управление (цру), ситуация в днр и лнр, дмитрий рогозин
23:23 07.05.2022
 
Рогозин: причастность США к передаче разведданных Украине "не замазать"

Глава "Роскосмоса" Рогозин: причастность США к передаче разведданных Украине "не замазать"

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал слова директора ЦРУ Уильяма Бернса о недавних утечках в прессу об обмене США разведывательной информацией с Украиной, заявив, что "замазать прямое участие США в убийстве российских военнослужащих" и передаче Киеву разведданных вряд ли удастся.
"Поздно пить боржоми, мистер Бернс. Мы с Вами хорошо знакомы, встречались в Спасо-хаус (Спасопесковский пер., 10, Москва, 119002). Помните, надеюсь? Вам вряд ли удастся замазать прямое участие США в убийстве российских военнослужащих и передаче разведданных, в том числе космических сервисов связи и наблюдения, которые осуществлялись орбитальными группировками Соединенных Штатов, включая Старлинк, и Евросоюза", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Ранее издание New York Times сообщало, что Вашингтон тайно передает Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск, после объявления второй фазы спецоперации. По данным издания, украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией "для проведения артиллерийских обстрелов и других атак".
Директор ЦРУ Бернс в свою очередь заявил, что считает "безответственными и рискованными" подобные утечки в прессу.
"Мы не злопамятные, но мы злые и память у нас хорошая", - заключил Рогозин.
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 22:14
Глава ЦРУ назвал утечки об обмене разведданными с Украиной рискованными
 
СШАУкраинаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Ситуация в ДНР и ЛНРДмитрий Рогозин
 
 
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