https://ria.ru/20220507/rassledovanie-1787451807.html

Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника воинам в Тарту

Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника воинам в Тарту - РИА Новости, 07.05.2022

Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника воинам в Тарту

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение расследовать факт осквернения памятника советским воинам в эстонском городе Тарту, сообщает ведомство. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T23:57

2022-05-07T23:57

2022-05-07T23:57

тарту

прибалтика

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

эстония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a869451a033410b07a088ab10867cdb2.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение расследовать факт осквернения памятника советским воинам в эстонском городе Тарту, сообщает ведомство.Вандалы осквернили памятник советским войнам в эстонском городе Тарту в субботу. Местные полицейские обнаружили, что расположенный в парке Раади мемориал павшим во Второй мировой войне изрисован свастикой и нецензурной надписью на английском языке."Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России расследовать этот факт в рамках уголовного дела", - говорится в сообщении СК в Telegram-канале.За последнее время это не единственный факт осквернения подобных памятников. В МИД РФ решительно осудили осквернение советских воинских мемориалов в Прибалтике в преддверии 9 мая.

https://ria.ru/20220507/pamyatnik-1787436601.html

тарту

прибалтика

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тарту, прибалтика, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, эстония