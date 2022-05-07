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Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника воинам в Тарту - РИА Новости, 07.05.2022
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Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника воинам в Тарту
Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника воинам в Тарту - РИА Новости, 07.05.2022
Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника воинам в Тарту
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение расследовать факт осквернения памятника советским воинам в эстонском городе Тарту, сообщает ведомство. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T23:57
2022-05-07T23:57
тарту
прибалтика
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
эстония
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение расследовать факт осквернения памятника советским воинам в эстонском городе Тарту, сообщает ведомство.Вандалы осквернили памятник советским войнам в эстонском городе Тарту в субботу. Местные полицейские обнаружили, что расположенный в парке Раади мемориал павшим во Второй мировой войне изрисован свастикой и нецензурной надписью на английском языке."Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России расследовать этот факт в рамках уголовного дела", - говорится в сообщении СК в Telegram-канале.За последнее время это не единственный факт осквернения подобных памятников. В МИД РФ решительно осудили осквернение советских воинских мемориалов в Прибалтике в преддверии 9 мая.
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тарту, прибалтика, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, эстония
23:57 07.05.2022
 
Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника воинам в Тарту

Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника воинам в эстонском Тарту

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение расследовать факт осквернения памятника советским воинам в эстонском городе Тарту, сообщает ведомство.
Вандалы осквернили памятник советским войнам в эстонском городе Тарту в субботу. Местные полицейские обнаружили, что расположенный в парке Раади мемориал павшим во Второй мировой войне изрисован свастикой и нецензурной надписью на английском языке.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России расследовать этот факт в рамках уголовного дела", - говорится в сообщении СК в Telegram-канале.
За последнее время это не единственный факт осквернения подобных памятников. В МИД РФ решительно осудили осквернение советских воинских мемориалов в Прибалтике в преддверии 9 мая.
Автомобиль посольства Эстонии в РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 20:54
В эстонском городе Тарту вандалы осквернили памятник советским войнам
 
ТартуПрибалтикаСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинЭстония
 
 
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