https://ria.ru/20220507/rakety-1787362034.html

Над городом Изюм перехвачены три украинские ракеты "Точка-У"

Над городом Изюм перехвачены три украинские ракеты "Точка-У" - РИА Новости, 07.05.2022

Над городом Изюм перехвачены три украинские ракеты "Точка-У"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили три украинские ракеты "Точка-У", а также 13 беспилотников и девять снарядов... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T10:48

2022-05-07T10:48

2022-05-07T15:48

специальная военная операция на украине

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили три украинские ракеты "Точка-У", а также 13 беспилотников и девять снарядов реактивной системы залпового огня "Смерч" в ходе специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Березовка Николаевской области, Сигнальное, Луганское, Красногоровка, Ясиноватое и Зугрес Донецкой Народной Республики, Ольгино Херсонской области, Чернещина, Харьковской области. Также над городом Изюм Харьковской области перехвачены три украинские баллистические ракеты "Точка-У" и девять реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч"", - заявил он.

https://ria.ru/20220507/tekhnika-1787361902.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Минобороны РФ о сбитых беспилотниках и ракетах "Точка-У" Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили три украинские ракеты "Точка-У", а также 13 беспилотников и девять снарядов реактивной системы залпового огня "Смерч" в ходе специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-07T10:48 true PT1M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина