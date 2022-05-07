https://ria.ru/20220507/rakety-1787362034.html
Над городом Изюм перехвачены три украинские ракеты "Точка-У"
Над городом Изюм перехвачены три украинские ракеты "Точка-У" - РИА Новости, 07.05.2022
Над городом Изюм перехвачены три украинские ракеты "Точка-У"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили три украинские ракеты "Точка-У", а также 13 беспилотников и девять снарядов... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T10:48
2022-05-07T10:48
2022-05-07T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили три украинские ракеты "Точка-У", а также 13 беспилотников и девять снарядов реактивной системы залпового огня "Смерч" в ходе специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Березовка Николаевской области, Сигнальное, Луганское, Красногоровка, Ясиноватое и Зугрес Донецкой Народной Республики, Ольгино Херсонской области, Чернещина, Харьковской области. Также над городом Изюм Харьковской области перехвачены три украинские баллистические ракеты "Точка-У" и девять реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч"", - заявил он.
https://ria.ru/20220507/tekhnika-1787361902.html
украина
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Минобороны РФ о сбитых беспилотниках и ракетах "Точка-У"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили три украинские ракеты "Точка-У", а также 13 беспилотников и девять снарядов реактивной системы залпового огня "Смерч" в ходе специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-05-07T10:48
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PT1M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
10:48 07.05.2022 (обновлено: 15:48 07.05.2022)
Над городом Изюм перехвачены три украинские ракеты "Точка-У"
Минобороны сообщило о перехвате над городом Изюм трех украинских ракет "Точка-У"