https://ria.ru/20220507/raketa-1787358869.html
Япония заявила Северной Корее протест из-за пуска ракеты
Япония заявила Северной Корее протест из-за пуска ракеты - РИА Новости, 07.05.2022
Япония заявила Северной Корее протест из-за пуска ракеты
Япония заявила протест КНДР из-за пуска баллистической ракеты, сказал министр обороны Нобуо Киси во время прямой трансляции на канале YouTube. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T10:35
2022-05-07T10:35
2022-05-07T10:50
в мире
япония
японское море
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 7 мая – РИА Новости. Япония заявила протест КНДР из-за пуска баллистической ракеты, сказал министр обороны Нобуо Киси во время прямой трансляции на канале YouTube."Мы заявили протест Северной Корее по дипломатическим каналам в Пекине", - сказал министр.Он также сообщил, что что была выпущена баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ). Высота полета составила 50 километров, дальность полета – 600 километров.Киси отметил, что ракета упала около восточного побережья КНДР в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии. В настоящее время ущерба воздушным и морским судам Японии не зафиксировано. Он также допустил, что Северная Корея уже в этом месяце может провести ядерное испытание.В 14.06 (8.06 мск) со стороны КНДР был осуществлен пуск, предположительно, баллистической ракеты. Это уже 15-й пуск с начала этого года. Предыдущий пуск Северная Корея осуществила 4 мая. Высота полета ракеты тогда составила 800 километров, дальность – 500 километров.
https://ria.ru/20220417/koreya-1783931812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, японское море, кндр (северная корея)
10:35 07.05.2022 (обновлено: 10:50 07.05.2022)
Япония заявила Северной Корее протест из-за пуска ракеты
Япония заявила Северной Корее протест из-за пуска баллистической ракеты
ТОКИО, 7 мая – РИА Новости. Япония заявила протест КНДР из-за пуска баллистической ракеты, сказал министр обороны Нобуо Киси во время прямой трансляции на канале YouTube.
"Мы заявили протест Северной Корее по дипломатическим каналам в Пекине", - сказал министр.
Он также сообщил, что что была выпущена баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ). Высота полета составила 50 километров, дальность полета – 600 километров.
Киси отметил, что ракета упала около восточного побережья КНДР в Японском море
за пределами исключительной экономической зоны Японии
. В настоящее время ущерба воздушным и морским судам Японии не зафиксировано. Он также допустил, что Северная Корея уже в этом месяце может провести ядерное испытание.
В 14.06 (8.06 мск) со стороны КНДР был осуществлен пуск, предположительно, баллистической ракеты. Это уже 15-й пуск с начала этого года. Предыдущий пуск Северная Корея осуществила 4 мая. Высота полета ракеты тогда составила 800 километров, дальность – 500 километров.