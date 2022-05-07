https://ria.ru/20220507/raketa-1787358869.html

Япония заявила Северной Корее протест из-за пуска ракеты

Япония заявила Северной Корее протест из-за пуска ракеты - РИА Новости, 07.05.2022

Япония заявила Северной Корее протест из-за пуска ракеты

Япония заявила протест КНДР из-за пуска баллистической ракеты, сказал министр обороны Нобуо Киси во время прямой трансляции на канале YouTube. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T10:35

2022-05-07T10:35

2022-05-07T10:50

в мире

япония

японское море

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 7 мая – РИА Новости. Япония заявила протест КНДР из-за пуска баллистической ракеты, сказал министр обороны Нобуо Киси во время прямой трансляции на канале YouTube."Мы заявили протест Северной Корее по дипломатическим каналам в Пекине", - сказал министр.Он также сообщил, что что была выпущена баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ). Высота полета составила 50 километров, дальность полета – 600 километров.Киси отметил, что ракета упала около восточного побережья КНДР в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии. В настоящее время ущерба воздушным и морским судам Японии не зафиксировано. Он также допустил, что Северная Корея уже в этом месяце может провести ядерное испытание.В 14.06 (8.06 мск) со стороны КНДР был осуществлен пуск, предположительно, баллистической ракеты. Это уже 15-й пуск с начала этого года. Предыдущий пуск Северная Корея осуществила 4 мая. Высота полета ракеты тогда составила 800 километров, дальность – 500 километров.

https://ria.ru/20220417/koreya-1783931812.html

япония

японское море

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, япония, японское море, кндр (северная корея)