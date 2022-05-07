09:11 07.05.2022 (обновлено: 09:24 07.05.2022)
КНДР, предположительно, испытала баллистическую ракету подводных лодок
В Южной Корее предположили, что КНДР испытала баллистическую ракету подводных лодок
© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. Архивное фото
СЕУЛ, 7 мая – РИА Новости. Пущенный КНДР в направлении Восточного моря снаряд, предположительно, является баллистической ракетой подводных лодок (БРПЛ), сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
"Южнокорейские военные сегодня (7 мая, суббота) примерно в 14.07 (08.07 мск) зафиксировали пуск Северной Кореей из моря в районе порта Синпхо в сторону Японского моря одной баллистической ракеты малой дальности, предположительно, баллистической ракеты подводных лодок", - сообщили в комитете журналистам.
Дальность полета и наибольшая высота полета снаряда анализируются в сотрудничестве с разведывательными службами США. Южнокорейские военные сохраняют готовность и следят за действиями КНДР на случай дополнительных пусков.
Это уже 15-е испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Последний раз КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря 4 мая. Тогда Пхеньян не стал официально сообщать о пуске и не дал пояснения, что это был за снаряд. По данным военных и официальных лиц Южной Кореи и Японии это была баллистическая ракета. Она пролетела 470 километров, а максимальная высота полета составила 780 километров при наибольшей скорости в 11 Махов.
Последний раз КНДР заявляла об испытании БРПЛ в октябре 2021 года.