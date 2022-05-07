https://ria.ru/20220507/raketa-1787351745.html

КНДР, предположительно, испытала баллистическую ракету подводных лодок

КНДР, предположительно, испытала баллистическую ракету подводных лодок - РИА Новости, 07.05.2022

КНДР, предположительно, испытала баллистическую ракету подводных лодок

Пущенный КНДР в направлении Восточного моря снаряд, предположительно, является баллистической ракетой подводных лодок (БРПЛ), сообщил Объединенный комитет... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T09:11

2022-05-07T09:11

2022-05-07T09:24

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602583343_0:118:3431:2047_1920x0_80_0_0_ef6dbe79a294d14c4e11465035f6f06d.jpg

СЕУЛ, 7 мая – РИА Новости. Пущенный КНДР в направлении Восточного моря снаряд, предположительно, является баллистической ракетой подводных лодок (БРПЛ), сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи."Южнокорейские военные сегодня (7 мая, суббота) примерно в 14.07 (08.07 мск) зафиксировали пуск Северной Кореей из моря в районе порта Синпхо в сторону Японского моря одной баллистической ракеты малой дальности, предположительно, баллистической ракеты подводных лодок", - сообщили в комитете журналистам.Дальность полета и наибольшая высота полета снаряда анализируются в сотрудничестве с разведывательными службами США. Южнокорейские военные сохраняют готовность и следят за действиями КНДР на случай дополнительных пусков.Это уже 15-е испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Последний раз КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря 4 мая. Тогда Пхеньян не стал официально сообщать о пуске и не дал пояснения, что это был за снаряд. По данным военных и официальных лиц Южной Кореи и Японии это была баллистическая ракета. Она пролетела 470 километров, а максимальная высота полета составила 780 километров при наибольшей скорости в 11 Махов.Последний раз КНДР заявляла об испытании БРПЛ в октябре 2021 года.

https://ria.ru/20220426/kndr-1785428253.html

кндр (северная корея)

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кндр (северная корея), южная корея