https://ria.ru/20220507/raketa-1787350695.html

Ракета КНДР, предположительно, упала вне экономической зоны Японии

Ракета КНДР, предположительно, упала вне экономической зоны Японии - РИА Новости, 07.05.2022

Ракета КНДР, предположительно, упала вне экономической зоны Японии

Баллистическая ракета, пуск которой, предположительно, провела Северная Корея, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, об этом со ссылкой... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T09:04

2022-05-07T09:04

2022-05-07T09:04

в мире

южная корея

япония

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 7 мая – РИА Новости. Баллистическая ракета, пуск которой, предположительно, провела Северная Корея, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, об этом со ссылкой на правительственный источник сообщил телеканал NHK.Ранее сообщалось, что в 14.11 (08.11 мск) с территории Северной Кореи был осуществлен пуск, предположительно, баллистической ракеты.Информации об ущербе пока не поступалоЕсли данные подтвердятся, это будет уже 15-й пуск с начала этого года. Предыдущий пуск Северная Корея осуществила 4 мая. Высота полета ракеты тогда составила 800 километров, дальность – 500 километров.КНДР провела испытание гиперзвуковых ракет 5 и 11 января, 14 января были выпущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. 30 января Северная Корея провела проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12". Затем еще один пуск был совершен 27 февраля. Ракета пролетела примерно 300 километров с наибольшей высотой 620 километров. На следующий день КНДР заявила, что произвела пуск в рамках разработки разведывательного спутника. Тестировалась точность фотосъемки, передачи данных и системы управления. 5 марта Северная Корея испытала межконтинентальную ракету, еще одна попытка пуска МБР была осуществлена 16 марта, но закончилась неудачей. 20 марта Северная Корея провела пуск четырех снарядов РСЗО. 24 марта состоялся тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Минобороны Японии считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что является достаточным для покрытия всей территории США. По оценкам японских военных, ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году. Время полета и достигнутая высота стали рекордными для когда-либо выпущенных ракет КНДР.В конце апреля КНДР провела испытание новой системы тактического управляемого оружия в присутствии лидера страны Ким Чен Ына, внука Ким Ир Сена. Сообщалось, что система играет важную роль в повышении эффективности и разнообразности применения тактического ядерного оружия Пхеньяна. В Южной Корее заявили, что система похожа на северокорейский аналог комплекса "Искандер" под названием KN-23, но усовершенствованный, на передвижной установке и с двумя торпедными аппаратами. При испытании были выпущены две ракеты, максимальная высота полета снарядов составила 25 километров, дальность - примерно 110 километров, а максимальная скорость до четырех махов.

https://ria.ru/20220426/kndr-1785428253.html

https://ria.ru/20220504/kndr-1786729628.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, южная корея, япония, кндр (северная корея)