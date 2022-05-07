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Баллистическая ракета, запущенная, предположительно, КНДР, уже упала - РИА Новости, 07.05.2022
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Баллистическая ракета, запущенная, предположительно, КНДР, уже упала
Баллистическая ракета, запущенная, предположительно, КНДР, уже упала - РИА Новости, 07.05.2022
Баллистическая ракета, запущенная, предположительно, КНДР, уже упала
Баллистическая ракета, пуск которой, предположительно, осуществила Северная Корея, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T08:44
2022-05-07T10:45
в мире
кндр (северная корея)
япония
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ТОКИО, 7 мая – РИА Новости. Баллистическая ракета, пуск которой, предположительно, осуществила Северная Корея, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии."Согласно данным министерства обороны, ракета, пуск которой, вероятно, произвела Северная Корея, уже упала", - говорится в сообщении службы на официальном сайте.Служба безопасности призывает суда следить за информацией и в случае обнаружения упавших фрагментов, не приближаясь к ним, сообщить об этом.Если информация подтвердится, это будет уже 15-й пуск с начала этого года. Предыдущий пуск Северная Корея осуществила 4 мая. Высота полета ракеты тогда составила 800 километров, дальность – 500 километров.
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в мире, кндр (северная корея), япония
08:44 07.05.2022 (обновлено: 10:45 07.05.2022)
 
Баллистическая ракета, запущенная, предположительно, КНДР, уже упала

Береговая охрана Японии: ракета, запущенная, предположительно, КНДР, уже упала

© AFP 2022 / Jung Yeon-JeЛюди возле экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. 7 мая 2022
Люди возле экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. 7 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© AFP 2022 / Jung Yeon-Je
Люди возле экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. 7 мая 2022
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 мая – РИА Новости. Баллистическая ракета, пуск которой, предположительно, осуществила Северная Корея, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии.
"Согласно данным министерства обороны, ракета, пуск которой, вероятно, произвела Северная Корея, уже упала", - говорится в сообщении службы на официальном сайте.
Служба безопасности призывает суда следить за информацией и в случае обнаружения упавших фрагментов, не приближаясь к ним, сообщить об этом.
Если информация подтвердится, это будет уже 15-й пуск с начала этого года. Предыдущий пуск Северная Корея осуществила 4 мая. Высота полета ракеты тогда составила 800 километров, дальность – 500 километров.
Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 07:14
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