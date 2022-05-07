https://ria.ru/20220507/raketa-1787349697.html

Баллистическая ракета, запущенная, предположительно, КНДР, уже упала

Баллистическая ракета, запущенная, предположительно, КНДР, уже упала - РИА Новости, 07.05.2022

Баллистическая ракета, запущенная, предположительно, КНДР, уже упала

Баллистическая ракета, пуск которой, предположительно, осуществила Северная Корея, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T08:44

2022-05-07T08:44

2022-05-07T10:45

в мире

кндр (северная корея)

япония

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ТОКИО, 7 мая – РИА Новости. Баллистическая ракета, пуск которой, предположительно, осуществила Северная Корея, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии."Согласно данным министерства обороны, ракета, пуск которой, вероятно, произвела Северная Корея, уже упала", - говорится в сообщении службы на официальном сайте.Служба безопасности призывает суда следить за информацией и в случае обнаружения упавших фрагментов, не приближаясь к ним, сообщить об этом.Если информация подтвердится, это будет уже 15-й пуск с начала этого года. Предыдущий пуск Северная Корея осуществила 4 мая. Высота полета ракеты тогда составила 800 километров, дальность – 500 километров.

https://ria.ru/20220426/kndr-1785430022.html

кндр (северная корея)

япония

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кндр (северная корея), япония