https://ria.ru/20220507/raketa-1787349697.html
Баллистическая ракета, запущенная, предположительно, КНДР, уже упала
Баллистическая ракета, запущенная, предположительно, КНДР, уже упала - РИА Новости, 07.05.2022
Баллистическая ракета, запущенная, предположительно, КНДР, уже упала
Баллистическая ракета, пуск которой, предположительно, осуществила Северная Корея, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T08:44
2022-05-07T08:44
2022-05-07T10:45
в мире
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япония
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ТОКИО, 7 мая – РИА Новости. Баллистическая ракета, пуск которой, предположительно, осуществила Северная Корея, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии."Согласно данным министерства обороны, ракета, пуск которой, вероятно, произвела Северная Корея, уже упала", - говорится в сообщении службы на официальном сайте.Служба безопасности призывает суда следить за информацией и в случае обнаружения упавших фрагментов, не приближаясь к ним, сообщить об этом.Если информация подтвердится, это будет уже 15-й пуск с начала этого года. Предыдущий пуск Северная Корея осуществила 4 мая. Высота полета ракеты тогда составила 800 километров, дальность – 500 километров.
https://ria.ru/20220426/kndr-1785430022.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кндр (северная корея), япония
08:44 07.05.2022 (обновлено: 10:45 07.05.2022)
Баллистическая ракета, запущенная, предположительно, КНДР, уже упала
Береговая охрана Японии: ракета, запущенная, предположительно, КНДР, уже упала
ТОКИО, 7 мая – РИА Новости. Баллистическая ракета, пуск которой, предположительно, осуществила Северная Корея, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии.
"Согласно данным министерства обороны, ракета, пуск которой, вероятно, произвела Северная Корея, уже упала", - говорится в сообщении службы на официальном сайте.
Служба безопасности призывает суда следить за информацией и в случае обнаружения упавших фрагментов, не приближаясь к ним, сообщить об этом.
Если информация подтвердится, это будет уже 15-й пуск с начала этого года. Предыдущий пуск Северная Корея осуществила 4 мая. Высота полета ракеты тогда составила 800 километров, дальность – 500 километров.