https://ria.ru/20220507/pytki-1787370242.html

СК изучит факты издевательств над российскими военными в Херсонской области

СК изучит факты издевательств над российскими военными в Херсонской области - РИА Новости, 07.05.2022

СК изучит факты издевательств над российскими военными в Херсонской области

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать случаи издевательств над российскими военными в Херсонской области, сообщается в... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T11:57

2022-05-07T11:57

2022-05-07T14:15

специальная военная операция на украине

владимир путин

сергей лавров

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херсонская область

украина

в мире

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать случаи издевательств над российскими военными в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.Как утверждается, в Сети распространилось видео, на котором неизвестные в одном из сел издеваются над лежащими телами нескольких военнослужащих, люди в кадре также растаскивают вещи погибших. Сейчас мародеров задержали."Следственным комитетом будут тщательно изучены все обстоятельства данного преступления, а причастные к нему привлечены к уголовной ответственности", — говорится в сообщении СК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа кампании – существенно снизили боевой потенциал украинских военных.Главной целью в российском военном ведомстве назвали "освобождение Донбасса".

https://ria.ru/20220507/zaderzhanie-1787341608.html

https://ria.ru/20220506/kherson-1787139079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, сергей лавров, россия, херсонская область , украина, в мире