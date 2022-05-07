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СК Армении арестовал одного из участников протестов оппозиции в Ереване - РИА Новости, 07.05.2022
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СК Армении арестовал одного из участников протестов оппозиции в Ереване
СК Армении арестовал одного из участников протестов оппозиции в Ереване - РИА Новости, 07.05.2022
СК Армении арестовал одного из участников протестов оппозиции в Ереване
Следственный комитет Армении арестовал одного из участников протестов оппозиции в Ереване по обвинению в хулиганстве и насилии в отношении представителя власти, РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T13:26
2022-05-07T13:26
в мире
армения
афины
нагорно-карабахская республика
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕРЕВАН, 7 мая – РИА Новости. Следственный комитет Армении арестовал одного из участников протестов оппозиции в Ереване по обвинению в хулиганстве и насилии в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что полиция задержала двух демонстрантов 5 мая на перекрестке улицы Афин и проспекта Исакова во время мероприятия по разблокированию транспортных узлов."Один из них арестован по обвинению в "хулиганстве" и "применении насилия в отношении представителя власти", - говорится на сайте ведомства. В СК уточнили, что демонстранты угрожали полицейским насилием, "один из них ударил и повредил дверь и стекло автомобиля".С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220507/armeniya-1787357623.html
армения
афины
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в мире, армения, афины, нагорно-карабахская республика, следственный комитет россии (ск рф)
13:26 07.05.2022
 
СК Армении арестовал одного из участников протестов оппозиции в Ереване

СК Армении обвинил одного из участников протестов оппозиции в Ереване в хулиганстве

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 7 мая – РИА Новости. Следственный комитет Армении арестовал одного из участников протестов оппозиции в Ереване по обвинению в хулиганстве и насилии в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что полиция задержала двух демонстрантов 5 мая на перекрестке улицы Афин и проспекта Исакова во время мероприятия по разблокированию транспортных узлов.
"Один из них арестован по обвинению в "хулиганстве" и "применении насилия в отношении представителя власти", - говорится на сайте ведомства. В СК уточнили, что демонстранты угрожали полицейским насилием, "один из них ударил и повредил дверь и стекло автомобиля".
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Полицейские во время митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 10:17
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В миреАрменияАфиныНагорно-Карабахская РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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