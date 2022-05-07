https://ria.ru/20220507/protest-1787382379.html

СК Армении арестовал одного из участников протестов оппозиции в Ереване

СК Армении арестовал одного из участников протестов оппозиции в Ереване - РИА Новости, 07.05.2022

СК Армении арестовал одного из участников протестов оппозиции в Ереване

Следственный комитет Армении арестовал одного из участников протестов оппозиции в Ереване по обвинению в хулиганстве и насилии в отношении представителя власти, РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T13:26

2022-05-07T13:26

2022-05-07T13:26

в мире

армения

афины

нагорно-карабахская республика

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕРЕВАН, 7 мая – РИА Новости. Следственный комитет Армении арестовал одного из участников протестов оппозиции в Ереване по обвинению в хулиганстве и насилии в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что полиция задержала двух демонстрантов 5 мая на перекрестке улицы Афин и проспекта Исакова во время мероприятия по разблокированию транспортных узлов."Один из них арестован по обвинению в "хулиганстве" и "применении насилия в отношении представителя власти", - говорится на сайте ведомства. В СК уточнили, что демонстранты угрожали полицейским насилием, "один из них ударил и повредил дверь и стекло автомобиля".С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220507/armeniya-1787357623.html

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афины

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, армения, афины, нагорно-карабахская республика, следственный комитет россии (ск рф)