https://ria.ru/20220507/protest-1787382379.html
СК Армении арестовал одного из участников протестов оппозиции в Ереване
СК Армении арестовал одного из участников протестов оппозиции в Ереване - РИА Новости, 07.05.2022
СК Армении арестовал одного из участников протестов оппозиции в Ереване
Следственный комитет Армении арестовал одного из участников протестов оппозиции в Ереване по обвинению в хулиганстве и насилии в отношении представителя власти, РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T13:26
2022-05-07T13:26
2022-05-07T13:26
в мире
армения
афины
нагорно-карабахская республика
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕРЕВАН, 7 мая – РИА Новости. Следственный комитет Армении арестовал одного из участников протестов оппозиции в Ереване по обвинению в хулиганстве и насилии в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что полиция задержала двух демонстрантов 5 мая на перекрестке улицы Афин и проспекта Исакова во время мероприятия по разблокированию транспортных узлов."Один из них арестован по обвинению в "хулиганстве" и "применении насилия в отношении представителя власти", - говорится на сайте ведомства. В СК уточнили, что демонстранты угрожали полицейским насилием, "один из них ударил и повредил дверь и стекло автомобиля".С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220507/armeniya-1787357623.html
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афины
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, афины, нагорно-карабахская республика, следственный комитет россии (ск рф)
СК Армении арестовал одного из участников протестов оппозиции в Ереване
СК Армении обвинил одного из участников протестов оппозиции в Ереване в хулиганстве