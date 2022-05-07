09:06 07.05.2022 (обновлено: 11:35 07.05.2022)
В селе Воронково в Приднестровье прогремели взрывы
МВД Приднестровья: в приграничном с Украиной селе Воронково прогремели взрывы
ТИРАСПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Рядом с приграничным с Украиной селом Воронково в Рыбницком районе Приднестровья вечером прогремело четыре взрыва, сообщило МВД непризнанной республики в Telegram-канале.
"Вечером 6 мая, примерно в 21:40, предположительно, с дрона были сброшены первые два взрывных устройства. Спустя час атаку повторили", — говорится в посте.
В министерстве отметили, что глубина воронок составляет примерно метр, диаметр — около 25 сантиметров. Пострадавших нет.
В ведомстве сообщили, что это уже второй факт активных действий в районе села Воронково: первая атака была 5 мая.
В министерстве отметили, что глубина воронок составляет примерно метр, диаметр — около 25 сантиметров. Пострадавших нет.
В ведомстве сообщили, что это уже второй факт активных действий в районе села Воронково: первая атака была 5 мая.
В Приднестровье ранее произошли три теракта — в здании Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
В республике введен "красный" уровень террористической опасности. Местный СК завел уголовные дела по статье "Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Местные власти заявили, что следы предполагаемых организаторов взрывов ведут на Украину. Их личности не установлены.