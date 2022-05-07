https://ria.ru/20220507/pridnestrove-1787351094.html

В селе Воронково в Приднестровье прогремели взрывы

В селе Воронково в Приднестровье прогремели взрывы - РИА Новости, 07.05.2022

В селе Воронково в Приднестровье прогремели взрывы

Рядом с приграничным с Украиной селом Воронково в Рыбницком районе Приднестровья вечером прогремело четыре взрыва, сообщило МВД непризнанной республики в... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T09:06

2022-05-07T09:06

2022-05-07T11:35

в мире

украина

тирасполь

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787357804_0:299:720:704_1920x0_80_0_0_451c250032012cd0de2834b10f91bad5.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Рядом с приграничным с Украиной селом Воронково в Рыбницком районе Приднестровья вечером прогремело четыре взрыва, сообщило МВД непризнанной республики в Telegram-канале."Вечером 6 мая, примерно в 21:40, предположительно, с дрона были сброшены первые два взрывных устройства. Спустя час атаку повторили", — говорится в посте.В министерстве отметили, что глубина воронок составляет примерно метр, диаметр — около 25 сантиметров. Пострадавших нет.В ведомстве сообщили, что это уже второй факт активных действий в районе села Воронково: первая атака была 5 мая.В Приднестровье ранее произошли три теракта — в здании Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. Местный СК завел уголовные дела по статье "Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Местные власти заявили, что следы предполагаемых организаторов взрывов ведут на Украину. Их личности не установлены.

https://ria.ru/20220506/terakty-1787313924.html

украина

тирасполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, тирасполь, следственный комитет россии (ск рф)