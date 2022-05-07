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В селе Воронково в Приднестровье прогремели взрывы - РИА Новости, 07.05.2022
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В селе Воронково в Приднестровье прогремели взрывы
В селе Воронково в Приднестровье прогремели взрывы - РИА Новости, 07.05.2022
В селе Воронково в Приднестровье прогремели взрывы
Рядом с приграничным с Украиной селом Воронково в Рыбницком районе Приднестровья вечером прогремело четыре взрыва, сообщило МВД непризнанной республики в... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T09:06
2022-05-07T11:35
в мире
украина
тирасполь
следственный комитет россии (ск рф)
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ТИРАСПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Рядом с приграничным с Украиной селом Воронково в Рыбницком районе Приднестровья вечером прогремело четыре взрыва, сообщило МВД непризнанной республики в Telegram-канале."Вечером 6 мая, примерно в 21:40, предположительно, с дрона были сброшены первые два взрывных устройства. Спустя час атаку повторили", — говорится в посте.В министерстве отметили, что глубина воронок составляет примерно метр, диаметр — около 25 сантиметров. Пострадавших нет.В ведомстве сообщили, что это уже второй факт активных действий в районе села Воронково: первая атака была 5 мая.В Приднестровье ранее произошли три теракта — в здании Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. Местный СК завел уголовные дела по статье "Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Местные власти заявили, что следы предполагаемых организаторов взрывов ведут на Украину. Их личности не установлены.
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украина
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в мире, украина, тирасполь, следственный комитет россии (ск рф)
09:06 07.05.2022 (обновлено: 11:35 07.05.2022)
 
В селе Воронково в Приднестровье прогремели взрывы

МВД Приднестровья: в приграничном с Украиной селе Воронково прогремели взрывы

© Фото : пресс-центр МВД ПМРНа месте взрывов в селе Воронково в Приднестровье
На месте взрывов в селе Воронково в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© Фото : пресс-центр МВД ПМР
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ТИРАСПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Рядом с приграничным с Украиной селом Воронково в Рыбницком районе Приднестровья вечером прогремело четыре взрыва, сообщило МВД непризнанной республики в Telegram-канале.
"Вечером 6 мая, примерно в 21:40, предположительно, с дрона были сброшены первые два взрывных устройства. Спустя час атаку повторили", — говорится в посте.

В министерстве отметили, что глубина воронок составляет примерно метр, диаметр — около 25 сантиметров. Пострадавших нет.

В ведомстве сообщили, что это уже второй факт активных действий в районе села Воронково: первая атака была 5 мая.
В Приднестровье ранее произошли три теракта — в здании Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
В республике введен "красный" уровень террористической опасности. Местный СК завел уголовные дела по статье "Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Местные власти заявили, что следы предполагаемых организаторов взрывов ведут на Украину. Их личности не установлены.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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