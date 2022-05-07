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Французская журналистка представила в ООН показания о преступлениях "Азова" - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/prestupleniya-1787335018.html
Французская журналистка представила в ООН показания о преступлениях "Азова"
Французская журналистка представила в ООН показания о преступлениях "Азова" - РИА Новости, 07.05.2022
Французская журналистка представила в ООН показания о преступлениях "Азова"
Французская независимая журналиста Анн-Лоре Бонель привела на неформальном заседании Совета Безопасности ООН показания очевидцев преступлений неонацистов из... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T01:02
2022-05-07T01:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ООН, 7 мая - РИА Новости. Французская независимая журналиста Анн-Лоре Бонель привела на неформальном заседании Совета Безопасности ООН показания очевидцев преступлений неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело)."Азов" занимает жилые дома, бьют людей, не выпускают из домов. Бьют прикладами", - рассказал один из жителей востока Украины в интервью, фрагмент которого был продемонстрирован членам СБ.Украинец рассказал, что ему удалось вырваться из Мариуполя, тайком пробравшись по берегу Азовского моря.Другая жительница Мариуполя по имени Анна рассказала, что о гуманитарных коридорах она ничего не слышала. По ее словам, украинские военные ставят военную технику во дворах домов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220502/zelenskiy-1786504451.html
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в мире, украина
01:02 07.05.2022 (обновлено: 01:08 07.05.2022)
 
Французская журналистка представила в ООН показания о преступлениях "Азова"

Французская журналистка Бонель представила в ООН свидетельства о преступлениях "Азова"

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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ООН, 7 мая - РИА Новости. Французская независимая журналиста Анн-Лоре Бонель привела на неформальном заседании Совета Безопасности ООН показания очевидцев преступлений неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело).
"Азов" занимает жилые дома, бьют людей, не выпускают из домов. Бьют прикладами", - рассказал один из жителей востока Украины в интервью, фрагмент которого был продемонстрирован членам СБ.
Украинец рассказал, что ему удалось вырваться из Мариуполя, тайком пробравшись по берегу Азовского моря.
"Я знаю точно, что людей из домов не выпускают, их бьют прикладами и заставляют их сидеть дома. Батальон "Азов" не позволяет ни пройти, ни поехать. Я лично знаю человека, которому просто не дали выйти", - рассказал очевидец.
Другая жительница Мариуполя по имени Анна рассказала, что о гуманитарных коридорах она ничего не слышала. По ее словам, украинские военные ставят военную технику во дворах домов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 00:11
Зеленский заявил, что благодарен нацистскому полку "Азов"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраина
 
 
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