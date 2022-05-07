https://ria.ru/20220507/prazdniki-1787354903.html

Специалисты рассказали, как не потолстеть во время майских праздников

Специалисты рассказали, как не потолстеть во время майских праздников - РИА Новости, 07.05.2022

Специалисты рассказали, как не потолстеть во время майских праздников

Пробуждение на пару часов позже обычного, свойственное любым праздникам, в том числе и предстоящим, запускает сбой биологических ритмов и увеличивает аппетит, а РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T09:46

2022-05-07T09:46

2022-05-07T09:46

общество

россия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пробуждение на пару часов позже обычного, свойственное любым праздникам, в том числе и предстоящим, запускает сбой биологических ритмов и увеличивает аппетит, а злоупотребление алкоголем замедляет метаболизм, поэтому от такого послабления режима, чтобы исключить набор лишнего веса, лучше отказаться, рассказали РИА Новости эксперты Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" на базе СамГМУ."При позднем пробуждении сбивается режим приема пищи, изменяется выработка гормонов, от которых в том числе зависит физическое состояние и аппетит... Во избежание набора веса нужно контролировать режим сна, приемы пищи и алкоголя", - утверждают специалисты.Они также предупреждают, что на майских праздниках россиянам следует сохранить привычный режим сна и активности, при этом сон должен длиться не более 8 часов. Кроме того, гражданам необходимо следить за приемами пищи и алкоголя, отдавать предпочтение свежим овощам и зелени. Блюда с высоким содержанием клетчатки, распределенные небольшими порциями, станут лучшей альтернативой жирному мясу, большому количеству майонеза, соли в салатах и сладкой газировке, считают эксперты."Необходимо ограничивать количество алкоголя. Самые низкокалорийные напитки из некрепких – шампанское и белое вино. Самым диетическим коктейлем принято считать мохито - опять же из-за низкой калорийности ингредиентов. Важно пить больше обычной питьевой воды. Некоторые правила: контролируйте себя, откажитесь от потребления газированных и энергетических напитков, помните о еде при приеме алкоголя, примите энтеросорбент. Все хорошо, но в меру – вот золотое правило на майские праздники", - добавили в НТИ.Специалисты заключили, что майские праздники можно провести не только сохранив здоровье, но и поправив как его, так и внешний вид - например, сбросив вес благодаря пешеходным экскурсиям, канадской ходьбе по заранее определенному маршруту, велопрогулкам или посещениям тренировок.

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/son-1778866203.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия