https://ria.ru/20220507/prazdnik-1787385791.html

Каждый второй россиянин считает 9 Мая народным праздником, показал опрос

Каждый второй россиянин считает 9 Мая народным праздником, показал опрос - РИА Новости, 07.05.2022

Каждый второй россиянин считает 9 Мая народным праздником, показал опрос

Каждый второй россиянин считает День Победы народным праздником, а треть испытывает чувство гордости за страну и патриотизм, следует из результатов опроса Фонда РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T13:52

2022-05-07T13:52

2022-05-07T13:52

день победы — 2022

общество

россия

фомнибус

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787249676_0:273:3155:2048_1920x0_80_0_0_b94d7e7679390fa438e4756abae548b9.jpg

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Каждый второй россиянин считает День Победы народным праздником, а треть испытывает чувство гордости за страну и патриотизм, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".Почти у каждого третьего россиянина (29%) возникают чувства патриотизма и гордости за страну, когда они слышат слова "Великая Отечественная война". Кроме того, 13% респондентов признались, что эти слова вызывают страх и ужас, 12% — горе, скорбь, боль и слезы. У 10% участников опроса при упоминании о ВОВ возникают чувства радости победы, 6% думают о том, что это "наша история, она никогда не забудется", столько же людей вспоминают о своих родственниках, ушедших на войну и переживших ее. Еще 6% ответили, что при упоминании Великой Отечественной войны хотят мира.Также респонденты поделились возникающими мыслями о смерти людей (5%), благодарности ветеранам (4%), о тяжелых временах и страданиях людей (3%). У некоторых участников опроса упоминания о Великой Отечественной войне вызывают плохие и тяжёлые ассоциации (3%), а кто-то испытывает душевный трепет за победу (3%).Кроме того, большинство респондентов (84%) рассказали, что у них есть и были родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне, 13% участников сообщили, что из их родственников никто в ней не участвовал.Чуть больше половины россиян (55%) отметили, что День Победы — это народный праздник, 36% считают его государственным праздником, для 4% — это семейный праздник, 2% респондентов сказали, что для них это просто выходной день.Больше половины россиян (62%) считают, что "скорее, хорошо" знают историю Великой Отечественной войны, треть (29%) призналась, что "скорее, плохо". При этом каждый второй респондент (53%) думает, что россияне "скорее, плохо" знают историю Великой Отечественной войны, 28% — "скорее, хорошо".Три четверти россиян (77%) ответили, что история Великой Отечественной войны в нашей стране освещается "скорее, правдиво", иначе думают 12%.Треть россиян (33%) считают, что в СМИ слишком мало говорят о Великой Отечественной войне, 53% отметили, что достаточно, то есть столько сколько нужно, 8% считают, что в СМИ о той войне говорится слишком много."ФОМнибус" – еженедельный всероссийский поквартирный опрос, проведенный 22–24 апреля 2022 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах с участием 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20220505/parady-1786895767.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220506/peskov-1787201857.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, фомнибус, день победы