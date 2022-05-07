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Пожары в Красноярском крае уничтожили более 450 строений
Пожары в Красноярском крае уничтожили более 450 строений - РИА Новости, 07.05.2022
Пожары в Красноярском крае уничтожили более 450 строений
Бушующие в субботу в Красноярском крае пожары уничтожили 459 строений, сообщает краевой главк МЧС России. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T18:43
2022-05-07T18:43
2022-05-07T18:50
происшествия
красноярский край
пожары
дзержинский
уяр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Бушующие в субботу в Красноярском крае пожары уничтожили 459 строений, сообщает краевой главк МЧС России."По состоянию на 22.00 местного времени (18.00 мск) на территории края в результате пожаров пострадало 459 строений. Наибольшее количество строений пострадало в Уярском, Дзержинском, Рыбинском и Большемуртинском районах", - говорится в сообщении.В МЧС отметили, что в настоящее время в крае всего локализовано 14 пожаров.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибли пять человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. На данный момент наиболее сложная ситуация складывается в Уяре, а также Дзержинском, Рыбинском, Казачинском районах. Наиболее крупные возгорания зарегистрированы в 10 населенных пунктах и одном СНТ. Ранее сообщалось, что в крае огнем были охвачены около 200 строений. В регионе объявлен режим ЧС.
красноярский край
дзержинский
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Тушение лесных пожаров в Красноярском крае. Видео МВД РФ
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2022-05-07T18:43
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PT0M52S
РИА Новости
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происшествия, красноярский край, пожары, дзержинский, уяр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, видео
18:43 07.05.2022 (обновлено: 18:50 07.05.2022)
Пожары в Красноярском крае уничтожили более 450 строений
ГУ МЧС: пожары в Красноярском крае уничтожили уже более 450 строений