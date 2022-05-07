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Пожары в Красноярском крае уничтожили более 450 строений

Пожары в Красноярском крае уничтожили более 450 строений - РИА Новости, 07.05.2022

Пожары в Красноярском крае уничтожили более 450 строений

Бушующие в субботу в Красноярском крае пожары уничтожили 459 строений, сообщает краевой главк МЧС России. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T18:43

2022-05-07T18:43

2022-05-07T18:50

происшествия

красноярский край

пожары

дзержинский

уяр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Бушующие в субботу в Красноярском крае пожары уничтожили 459 строений, сообщает краевой главк МЧС России."По состоянию на 22.00 местного времени (18.00 мск) на территории края в результате пожаров пострадало 459 строений. Наибольшее количество строений пострадало в Уярском, Дзержинском, Рыбинском и Большемуртинском районах", - говорится в сообщении.В МЧС отметили, что в настоящее время в крае всего локализовано 14 пожаров.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибли пять человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. На данный момент наиболее сложная ситуация складывается в Уяре, а также Дзержинском, Рыбинском, Казачинском районах. Наиболее крупные возгорания зарегистрированы в 10 населенных пунктах и одном СНТ. Ранее сообщалось, что в крае огнем были охвачены около 200 строений. В регионе объявлен режим ЧС.

красноярский край

дзержинский

уяр

россия

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Тушение лесных пожаров в Красноярском крае. Видео МВД РФ Погибших и пострадавших в результате крупного лесного пожара в Минусинском районе Красноярского края нет, фактов уничтожения имущества не допущено, сообщает прокуратура региона. Из-за пожаров перекрыт участок федеральной трассы "Енисей" 2022-05-07T18:43 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красноярский край, пожары, дзержинский, уяр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, видео