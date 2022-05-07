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Власти назвали основную причину пожаров в Красноярском крае

Власти назвали основную причину пожаров в Красноярском крае - РИА Новости, 07.05.2022

Власти назвали основную причину пожаров в Красноярском крае

Множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра, стали причиной возникновения пожаров в Красноярском крае,... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T13:26

2022-05-07T13:26

2022-05-07T13:26

происшествия

александр усс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра, стали причиной возникновения пожаров в Красноярском крае, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев.Ранее сообщалось, что из-за пожаров и штормового ветра губернатор Александр Усс объявил режим ЧС на территории региона. В тех территориях, где идут активные пожары, готовятся пункты временного размещения граждан и проводится эвакуация людей. На данный момент сильный ветер вызвал крупные пожары в 10 территориях края. Скорость ветра в отдельных районах достигает 40 метров в секунду. При этом прогноз составлял 25 метров в секунду. Ранее МЧС сообщило, что в крае горит около 200 строений, несколько пилорам и детсад. По данным МЧС, погибли пять человек."Основная причина пожаров - аномальные погодные условия. Мы ожидали что будет сильный ветер 20-25 метров в секунду, но сила ветра оказалась намного сильнее предполагаемой прогнозом - до 40 метров в секунду. Произошел обрыв линий электропередачи, перехлест проводов, что, наложилось на сухую погоду и привело к возникновению пожаров. Основные причины пожаров - это именно короткие замыкания", - сказал собеседник агентства.Губернатор пообещал помочь пострадавшим и восстановить жильё в короткие сроки. Он выразил надежду, что к вечеру-ночи "тема будет, в основном, выглядеть менее остро".

красноярский край

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Тушение лесных пожаров в Красноярском крае. Видео МВД РФ Погибших и пострадавших в результате крупного лесного пожара в Минусинском районе Красноярского края нет, фактов уничтожения имущества не допущено, сообщает прокуратура региона. Из-за пожаров перекрыт участок федеральной трассы "Енисей" 2022-05-07T13:26 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, александр усс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, видео