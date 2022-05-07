https://ria.ru/20220507/popytki-1787333706.html
Кадыров рассказал о неудачной попытке контрнаступления украинских военных
Кадыров рассказал о неудачной попытке контрнаступления украинских военных - РИА Новости, 07.05.2022
Кадыров рассказал о неудачной попытке контрнаступления украинских военных
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о безуспешной попытке контрнаступления украинских военных в районе населенного пункта Воеводовка ЛНР. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T00:40
2022-05-07T00:40
2022-05-07T00:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
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ГРОЗНЫЙ, 7 май – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о безуспешной попытке контрнаступления украинских военных в районе населенного пункта Воеводовка ЛНР.Он также опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов передает "противнику большой привет" и благодарит за оставленное оружие. На видео Алаудинов говорит, что украинцы отправляют на спецоперацию стариков и пенсионеров, которые "зазря погибают". По его мнению, "украинский народ скоро так закончится", а Запад готов воевать "до последнего украинца"."Накануне украинские военнослужащие предприняли попытку контрнаступления в районе населенного пункта Воеводовка... Данный бессмысленный акт самопожертвования был, вероятнее всего, нацелен на возвращение утраченных огневых позиций. "Тщательно продуманное лучшими умами контрнаступление" с треском провалилось", - написал Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/kadyrov-1787110229.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донбасс
00:40 07.05.2022 (обновлено: 00:51 07.05.2022)
Кадыров рассказал о неудачной попытке контрнаступления украинских военных
Глава Чечни Кадыров рассказал о неудачной попытке контрнаступления украинских военных
ГРОЗНЫЙ, 7 май – РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал
о безуспешной попытке контрнаступления украинских военных в районе населенного пункта Воеводовка ЛНР.
Он также опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов передает "противнику большой привет" и благодарит за оставленное оружие. На видео Алаудинов говорит, что украинцы отправляют на спецоперацию стариков и пенсионеров, которые "зазря погибают". По его мнению, "украинский народ скоро так закончится", а Запад готов воевать "до последнего украинца".
"Накануне украинские военнослужащие предприняли попытку контрнаступления в районе населенного пункта Воеводовка... Данный бессмысленный акт самопожертвования был, вероятнее всего, нацелен на возвращение утраченных огневых позиций. "Тщательно продуманное лучшими умами контрнаступление" с треском провалилось", - написал Кадыров.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.