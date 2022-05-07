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Байден объявил о выделении новой военной помощи Украине - РИА Новости, 07.05.2022
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Байден объявил о выделении новой военной помощи Украине
Байден объявил о выделении новой военной помощи Украине - РИА Новости, 07.05.2022
Байден объявил о выделении новой военной помощи Украине
Президент США Джо Байден в пятницу вечером объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи для Украины, он включает артиллерийские боеприпасы, радары... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T00:02
2022-05-07T00:02
в мире
украина
сша
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу вечером объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи для Украины, он включает артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект."Сегодня я объявляю о выделении очередного пакета помощи в сфере безопасности, в рамках которого Украине будут переданы дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование", - говорится в письменном заявлении главы государства, которое распространил Белый дом."С сегодняшним объявлением (о военной помощи) моя администрация почти исчерпала финансирование, которое может быть использовано для отправки помощи Украине в сфере безопасности... Конгресс должен быстро предоставить запрошенное (администрацией) финансирование для усиления позиций Украины на поле боя и за столом переговоров", - указал президент США.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, сша, нато, ситуация в днр и лнр
00:02 07.05.2022
 
Байден объявил о выделении новой военной помощи Украине

Байден объявил о выделении новой военной помощи Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу вечером объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи для Украины, он включает артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
"Сегодня я объявляю о выделении очередного пакета помощи в сфере безопасности, в рамках которого Украине будут переданы дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование", - говорится в письменном заявлении главы государства, которое распространил Белый дом.
"С сегодняшним объявлением (о военной помощи) моя администрация почти исчерпала финансирование, которое может быть использовано для отправки помощи Украине в сфере безопасности... Конгресс должен быстро предоставить запрошенное (администрацией) финансирование для усиления позиций Украины на поле боя и за столом переговоров", - указал президент США.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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