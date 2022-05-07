https://ria.ru/20220507/polk-1787374166.html
"Бессмертный полк" в Греции не состоится из-за возможных провокаций
"Бессмертный полк" в Греции не состоится из-за возможных провокаций - РИА Новости, 07.05.2022
"Бессмертный полк" в Греции не состоится из-за возможных провокаций
Шествие "Бессмертного полка" в Греции не состоится из-за возможных провокаций, мероприятие пройдет онлайн, сообщил Координационный совет русскоязычных... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T12:21
2022-05-07T12:21
2022-05-07T12:21
день победы — 2022
в мире
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европа
акция "бессмертный полк"
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АФИНЫ, 7 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в Греции не состоится из-за возможных провокаций, мероприятие пройдет онлайн, сообщил Координационный совет русскоязычных соотечественников Греции (КСРС)."Бессмертный полк" в Греции раньше был одним из самых многочисленных за рубежами России.Не проводить массового "Бессмертного полка" в том формате, в котором он проводился до карантина из-за COVID-19, было решено на заседании КСРС."Решение было принято во избежание возможных провокаций и угрозы здоровью и жизни участников", - сообщил совет."Такое же решение было принято КСОРСами большинства европейских стран на онлайн-конференции. КС Греции, как и КС европейских стран, было принято решение о проведении "камерных" мероприятий и проведении "Бессмертных полков" онлайн, как страновых, так и общеевропейского", - сообщил КС.В связи с этим Координационный совет предлагает всем, кто сможет, прийти 9 мая к памятнику Советскому солдату в районе Калифея на проспекте Сингру, в удобное им время."Координационный Совет Русскоязычных Соотечественников обратится за содействием к муниципалитету Калифеи и к греческой полиции, но хочется напомнить всем, что не стоит рисковать собой и особенно маленькими детьми. Лучше приходить к памятнику небольшими группами, избегать всяческих провокаций и не провоцировать беспорядки самим", - сообщил совет.Греция была одной из очень немногих стран Европы, которые оказали реальное сопротивление фашизму и не сдались после нескольких дней боев. Греция сопротивлялась 217 дней – дольше, чем какая-либо другая страна на Старом континенте. Для сравнения - следующая была Норвегия, которая воевала 60 дней. Греция не направила войска против Советского Союза в годы Второй мировой войны – греки сорвали объявленную немцами мобилизацию армии.Греки гордятся своей борьбой в годы Второй мировой войны и многие отмечают 9 мая как день антифашистской победы народов.Вечером 9 мая греки намерены провести два митинга возле памятника Советским воинам на проспекте Сингру. Один пройдет по инициативе нескольких граждан в 17 часов, второй проведут в 20 часов коммунисты.Компартия Греции сообщила, что в 77-ю годовщину антифашистской победы народов пройдут десятки мероприятий по всей Греции, а центральным станет митинг возле памятника советскому воину в Калифее, где выступит член ЦК КПГ Алека Папарига.
https://radiosputnik.ria.ru/20220505/polk-1786955785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, россия, европа, акция "бессмертный полк"
"Бессмертный полк" в Греции не состоится из-за возможных провокаций
Шествие "Бессмертного полка" в Греции не состоится из-за возможных провокаций
АФИНЫ, 7 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в Греции не состоится из-за возможных провокаций, мероприятие пройдет онлайн, сообщил Координационный совет русскоязычных соотечественников Греции (КСРС).
"Бессмертный полк" в Греции
раньше был одним из самых многочисленных за рубежами России
.
Не проводить массового "Бессмертного полка" в том формате, в котором он проводился до карантина из-за COVID-19, было решено на заседании КСРС.
"Решение было принято во избежание возможных провокаций и угрозы здоровью и жизни участников", - сообщил совет.
"Такое же решение было принято КСОРСами большинства европейских стран на онлайн-конференции. КС Греции, как и КС европейских стран, было принято решение о проведении "камерных" мероприятий и проведении "Бессмертных полков" онлайн, как страновых, так и общеевропейского", - сообщил КС.
В связи с этим Координационный совет предлагает всем, кто сможет, прийти 9 мая к памятнику Советскому солдату в районе Калифея на проспекте Сингру, в удобное им время.
"Координационный Совет Русскоязычных Соотечественников обратится за содействием к муниципалитету Калифеи и к греческой полиции, но хочется напомнить всем, что не стоит рисковать собой и особенно маленькими детьми. Лучше приходить к памятнику небольшими группами, избегать всяческих провокаций и не провоцировать беспорядки самим", - сообщил совет.
Греция была одной из очень немногих стран Европы
, которые оказали реальное сопротивление фашизму и не сдались после нескольких дней боев. Греция сопротивлялась 217 дней – дольше, чем какая-либо другая страна на Старом континенте. Для сравнения - следующая была Норвегия
, которая воевала 60 дней. Греция не направила войска против Советского Союза в годы Второй мировой войны – греки сорвали объявленную немцами мобилизацию армии.
Греки гордятся своей борьбой в годы Второй мировой войны и многие отмечают 9 мая как день антифашистской победы народов.
Вечером 9 мая греки намерены провести два митинга возле памятника Советским воинам на проспекте Сингру. Один пройдет по инициативе нескольких граждан в 17 часов, второй проведут в 20 часов коммунисты.
Компартия Греции сообщила, что в 77-ю годовщину антифашистской победы народов пройдут десятки мероприятий по всей Греции, а центральным станет митинг возле памятника советскому воину в Калифее, где выступит член ЦК КПГ Алека Папарига.