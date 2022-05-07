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В Ливане провели полет на парапланах с флагами России

В Ливане провели полет на парапланах с флагами России - РИА Новости, 07.05.2022

В Ливане провели полет на парапланах с флагами России

Российские соотечественники осуществили массовый полет на парапланах над заливом Джуния на севере Ливана, акция проведена в честь предстоящего Дня Победы,... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T22:22

2022-05-07T22:22

2022-05-07T22:23

день победы — 2022

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БЕЙРУТ, 7 мая - РИА Новости. Российские соотечественники осуществили массовый полет на парапланах над заливом Джуния на севере Ливана, акция проведена в честь предстоящего Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости.Группа соотечественников с российскими флагами, георгиевскими лентами и портретами героев Великой Отечественной войны пролетели над курортным районом в заливе Джуния и приземлились на одном из пляжей."Наше празднование Дня Победы началось с прыжка на параплане в Джунии. Мы группой соотечественников и друзей - теми, кто чтит этот праздник, - осуществили коллективный прыжок со Знаменами Победы и флагами, и с портретом моего дедушки - военного летчика, героя войны", - рассказала РИА Новости одна из участниц мероприятия Лариса.В Русском Доме в Бейруте РИА Новости рассказали, что инициатором акции является соотечественница Мария Аль-Себайли из северного Ливана."Она обратилась в Русский Дом за поддержкой, и мы оказали поддержку… Мы хотели 30 апреля провести акцию, но из-за сильного ветра пришлось отложить. Сегодня все получилось. Одновременно взлетели восемь человек. Организаторы сказали, что в Ливане впервые удалось одновременно поднять восемь парапланов. Это очень было красиво. Мы всем ливанцам рассказали, что для нас значит День Победы и георгиевская лента, и нас поддержали, поняв, что мы боремся против мирового фашизма", - рассказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20220507/lenty-1787418264.html

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Пролет на парапланах со Знаменами Победы и российским флагом в Ливане В Ливане к 9 мая приурочили пролет на парапланах со Знаменами Победы и российскими флагами 2022-05-07T22:22 true PT0M32S

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в мире, ливан, бейрут, день победы