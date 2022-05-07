https://ria.ru/20220507/pokupki-1787353768.html

В России взлетели продажи икры и винных шкафов перед майскими праздниками

В России взлетели продажи икры и винных шкафов перед майскими праздниками - РИА Новости, 07.05.2022

В России взлетели продажи икры и винных шкафов перед майскими праздниками

В преддверии майских праздников россияне активно покупали не только мясо для шашлыка и другие сопутствующие товары, но и икру, а также шкафы для вина - спрос на РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T09:35

2022-05-07T09:35

2022-05-07T09:35

краснодарский край

россия

москва

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В преддверии майских праздников россияне активно покупали не только мясо для шашлыка и другие сопутствующие товары, но и икру, а также шкафы для вина - спрос на них вырос в 11 раз и более чем в 5 раз соответственно, сообщили опрошенные РИА Новости ритейлеры.Так, согласно данным онлайн-ритейлера "Самокат", с 30 апреля по 3 мая, по сравнению аналогичным периодом неделей ранее, продажи красной икры показали рекордный рост - "ее заказывали в 11 раз чаще". Кроме того, также в 11 раз вырос спрос на замороженную рыбу белых видов, почти в 9 раз увеличились продажи замороженных моллюсков, в 7 раз - замороженных ракообразных.При это в пресс-службе Wildberries сообщили РИА Новости, что в апреле продажи винных холодильников выросли на 440% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение спроса в онлайн-ритейлере связывают с началом дачного сезона и приближением теплой погоды: винные шкафы позволяют создать оптимальные условия для хранения вина в любом месте."Наиболее высокий спрос на винные шкафы отмечается в Московском регионе, а также в Краснодарском крае, в котором активно развивается виноделие. При этом жители столичного региона, как правило, предпочитают встраиваемые винные мини-холодильники для размещения на кухне, в то время как жители Краснодарского края в преддверии курортного сезона в основном приобретают большие стационарные модели", - добавили в компании.

https://ria.ru/20220507/shashlyk-1787333931.html

краснодарский край

россия

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Влада Копылова

краснодарский край, россия, москва, общество