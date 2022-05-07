https://ria.ru/20220507/poisk-1787393108.html
Спасатели продолжают поиск выживших под завалами отеля на Кубе
Спасатели продолжают поиск выживших под завалами отеля на Кубе - РИА Новости, 07.05.2022
Спасатели продолжают поиск выживших под завалами отеля на Кубе
Спасатели, пожарные, медработники и полиция продолжают поиск выживших под завалами отеля Saratoga в Гаване на Кубе. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T14:59
2022-05-07T14:59
2022-05-07T14:59
в мире
гавана
красный крест
взрыв
происшествия
куба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787363089_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_797e27b7ffce4746508e6166e1bb313f.jpg
ГАВАНА, 7 мая - РИА Новости. Спасатели, пожарные, медработники и полиция продолжают поиск выживших под завалами отеля Saratoga в Гаване на Кубе.Ранее администрация президента страны сообщала, что число погибших при взрыве в отеле достигло 22, среди них один ребенок, 64 человека госпитализированы."То, что произошло, это трагедия, (мы чувствуем - ред.) бессилие, осознавая, что под камнями есть люди, которые, возможно, все еще живы", - рассказал РИА Новости местный житель.В частности, на месте работают кинологи."Под завалами все еще есть люди", - заявил агентству один из спасателей Красного Креста.По словам сотрудника банка крови Гаваны, уже более 300 человек пришли сдать кровь, чтобы помочь пострадавшим.Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел утром в пятницу. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа, пострадали соседние строения. Власти назвали произошедшее несчастным случаем - газовое оборудование и подрядчики гостиницы имели необходимые разрешения и лицензии.Отель Saratoga, расположенный напротив Капитолия в Гаване, не был заселен и готовился к открытию 10 мая, по информации министерства туризма, иностранцев среди пострадавших нет.
https://ria.ru/20220506/vzryv-1787292592.html
гавана
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787363089_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_1039b12fd28d01d19f5059460ed4d8c3.jpg
Поиски выживших после взрыва в гаванском отеле
Спасатели продолжают поиск выживших после взрыва в гаванском отеле, представитель Красного Креста сообщил РИА Новости, что под завалами все еще есть люди.
2022-05-07T14:59
true
PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гавана, красный крест, взрыв, происшествия, куба
Спасатели продолжают поиск выживших под завалами отеля на Кубе
Спасатели продолжают поиск выживших под завалами отеля Saratoga в Гаване
ГАВАНА, 7 мая - РИА Новости. Спасатели, пожарные, медработники и полиция продолжают поиск выживших под завалами отеля Saratoga в Гаване на Кубе.
Ранее администрация президента страны сообщала, что число погибших при взрыве в отеле достигло 22, среди них один ребенок, 64 человека госпитализированы.
"То, что произошло, это трагедия, (мы чувствуем - ред.) бессилие, осознавая, что под камнями есть люди, которые, возможно, все еще живы", - рассказал РИА Новости местный житель.
В частности, на месте работают кинологи.
"Под завалами все еще есть люди", - заявил агентству один из спасателей Красного Креста
.
По словам сотрудника банка крови Гаваны
, уже более 300 человек пришли сдать кровь, чтобы помочь пострадавшим.
Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел утром в пятницу. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа, пострадали соседние строения. Власти назвали произошедшее несчастным случаем - газовое оборудование и подрядчики гостиницы имели необходимые разрешения и лицензии.
Отель Saratoga, расположенный напротив Капитолия в Гаване, не был заселен и готовился к открытию 10 мая, по информации министерства туризма, иностранцев среди пострадавших нет.