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Спасатели продолжают поиск выживших под завалами отеля на Кубе

Спасатели продолжают поиск выживших под завалами отеля на Кубе - РИА Новости, 07.05.2022

Спасатели продолжают поиск выживших под завалами отеля на Кубе

Спасатели, пожарные, медработники и полиция продолжают поиск выживших под завалами отеля Saratoga в Гаване на Кубе. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T14:59

2022-05-07T14:59

2022-05-07T14:59

в мире

гавана

красный крест

взрыв

происшествия

куба

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ГАВАНА, 7 мая - РИА Новости. Спасатели, пожарные, медработники и полиция продолжают поиск выживших под завалами отеля Saratoga в Гаване на Кубе.Ранее администрация президента страны сообщала, что число погибших при взрыве в отеле достигло 22, среди них один ребенок, 64 человека госпитализированы."То, что произошло, это трагедия, (мы чувствуем - ред.) бессилие, осознавая, что под камнями есть люди, которые, возможно, все еще живы", - рассказал РИА Новости местный житель.В частности, на месте работают кинологи."Под завалами все еще есть люди", - заявил агентству один из спасателей Красного Креста.По словам сотрудника банка крови Гаваны, уже более 300 человек пришли сдать кровь, чтобы помочь пострадавшим.Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел утром в пятницу. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа, пострадали соседние строения. Власти назвали произошедшее несчастным случаем - газовое оборудование и подрядчики гостиницы имели необходимые разрешения и лицензии.Отель Saratoga, расположенный напротив Капитолия в Гаване, не был заселен и готовился к открытию 10 мая, по информации министерства туризма, иностранцев среди пострадавших нет.

https://ria.ru/20220506/vzryv-1787292592.html

гавана

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Поиски выживших после взрыва в гаванском отеле Спасатели продолжают поиск выживших после взрыва в гаванском отеле, представитель Красного Креста сообщил РИА Новости, что под завалами все еще есть люди. 2022-05-07T14:59 true PT0M54S

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в мире, гавана, красный крест, взрыв, происшествия, куба