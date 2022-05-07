https://ria.ru/20220507/pogibshie-1787340895.html

Число погибших при взрыве в отеле в Гаване выросло до 22 человек

Число погибших при взрыве в отеле в Гаване выросло до 22 человек - РИА Новости, 07.05.2022

Число погибших при взрыве в отеле в Гаване выросло до 22 человек

Число погибших при взрыве в гаванском отеле Saratoga достигло 22, среди них один ребенок, 64 человека госпитализированы, сообщила администрация президента Кубы. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T04:38

2022-05-07T04:38

2022-05-07T04:50

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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Число погибших при взрыве в гаванском отеле Saratoga достигло 22, среди них один ребенок, 64 человека госпитализированы, сообщила администрация президента Кубы.Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел утром в пятницу. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа, пострадали соседние строения. Власти назвали произошедшее несчастным случаем: газовое оборудование и подрядчики гостиницы имели необходимые разрешения и лицензии.Согласно опубликованным в блоге администрации президента цифрам, госпитализированы на вечер пятницы 64 человека, включая 14 детей. Погибшими числятся 21 взрослый и 1 ребенок.Отель Saratoga, расположенный напротив Капитолия в Гаване, не был заселен и готовился к открытию 10 мая, по информации министерства туризма, иностранцев среди пострадавших нет.

https://ria.ru/20220506/vzryv-1787258783.html

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в мире, гавана, куба