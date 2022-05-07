21:32 07.05.2022 (обновлено: 21:37 07.05.2022)
Украинские боевики заминировали плотину ТЭС в ДНР
Минобороны: украинские боевики заминировали плотину ТЭС в ДНР
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Украинские вооруженные формирования заминировали плотину водохранилища Кураховской теплоэлектростанции в ДНР, чтобы обвинить во взрыве российских военных, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Покровском районе Донецкой Народной Республики украинскими вооруженными формированиями заминирована плотина водохранилища Кураховской теплоэлектростанции, которую националисты планируют взорвать, обвинив в этом "якобы наступающие подразделения российских войск", - сказал Мизинцев.
По его словам, в случае реализации этого сценария в зоне возможного затопления окажутся более десяти населенных пунктов, в которых проживает около семи тысяч человек.
"Из-за отсутствия необходимого объема воды в водохранилище произойдут аварии в системе охлаждения ТЭС, что вызовет перебои с электроснабжением на большей части Донецкой Народной Республики, а также в Запорожской и Днепропетровской областях", - рассказал Мизинцев.
Начальник Национального центра управления обороной РФ объяснил, что после схода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения населенных пунктов - канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами. Это приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний в Покровском и прилегающих районах.