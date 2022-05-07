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Украинские боевики заминировали плотину ТЭС в ДНР - РИА Новости, 07.05.2022
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Украинские боевики заминировали плотину ТЭС в ДНР
Украинские боевики заминировали плотину ТЭС в ДНР - РИА Новости, 07.05.2022
Украинские боевики заминировали плотину ТЭС в ДНР
Украинские вооруженные формирования заминировали плотину водохранилища Кураховской теплоэлектростанции в ДНР, чтобы обвинить во взрыве российских военных,... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T21:32
2022-05-07T21:37
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Украинские вооруженные формирования заминировали плотину водохранилища Кураховской теплоэлектростанции в ДНР, чтобы обвинить во взрыве российских военных, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Покровском районе Донецкой Народной Республики украинскими вооруженными формированиями заминирована плотина водохранилища Кураховской теплоэлектростанции, которую националисты планируют взорвать, обвинив в этом "якобы наступающие подразделения российских войск", - сказал Мизинцев.По его словам, в случае реализации этого сценария в зоне возможного затопления окажутся более десяти населенных пунктов, в которых проживает около семи тысяч человек."Из-за отсутствия необходимого объема воды в водохранилище произойдут аварии в системе охлаждения ТЭС, что вызовет перебои с электроснабжением на большей части Донецкой Народной Республики, а также в Запорожской и Днепропетровской областях", - рассказал Мизинцев.Начальник Национального центра управления обороной РФ объяснил, что после схода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения населенных пунктов - канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами. Это приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний в Покровском и прилегающих районах.
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев
21:32 07.05.2022 (обновлено: 21:37 07.05.2022)
 
Украинские боевики заминировали плотину ТЭС в ДНР

Минобороны: украинские боевики заминировали плотину ТЭС в ДНР

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Украинские вооруженные формирования заминировали плотину водохранилища Кураховской теплоэлектростанции в ДНР, чтобы обвинить во взрыве российских военных, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Покровском районе Донецкой Народной Республики украинскими вооруженными формированиями заминирована плотина водохранилища Кураховской теплоэлектростанции, которую националисты планируют взорвать, обвинив в этом "якобы наступающие подразделения российских войск", - сказал Мизинцев.
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По его словам, в случае реализации этого сценария в зоне возможного затопления окажутся более десяти населенных пунктов, в которых проживает около семи тысяч человек.
"Из-за отсутствия необходимого объема воды в водохранилище произойдут аварии в системе охлаждения ТЭС, что вызовет перебои с электроснабжением на большей части Донецкой Народной Республики, а также в Запорожской и Днепропетровской областях", - рассказал Мизинцев.
Начальник Национального центра управления обороной РФ объяснил, что после схода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения населенных пунктов - канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами. Это приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний в Покровском и прилегающих районах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Национальный центр управления обороной РФМихаил Мизинцев
 
 
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