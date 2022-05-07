https://ria.ru/20220507/plotina-1787440125.html

Украинские боевики заминировали плотину ТЭС в ДНР

Украинские боевики заминировали плотину ТЭС в ДНР - РИА Новости, 07.05.2022

Украинские боевики заминировали плотину ТЭС в ДНР

Украинские вооруженные формирования заминировали плотину водохранилища Кураховской теплоэлектростанции в ДНР, чтобы обвинить во взрыве российских военных,... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T21:32

2022-05-07T21:32

2022-05-07T21:37

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Украинские вооруженные формирования заминировали плотину водохранилища Кураховской теплоэлектростанции в ДНР, чтобы обвинить во взрыве российских военных, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Покровском районе Донецкой Народной Республики украинскими вооруженными формированиями заминирована плотина водохранилища Кураховской теплоэлектростанции, которую националисты планируют взорвать, обвинив в этом "якобы наступающие подразделения российских войск", - сказал Мизинцев.По его словам, в случае реализации этого сценария в зоне возможного затопления окажутся более десяти населенных пунктов, в которых проживает около семи тысяч человек."Из-за отсутствия необходимого объема воды в водохранилище произойдут аварии в системе охлаждения ТЭС, что вызовет перебои с электроснабжением на большей части Донецкой Народной Республики, а также в Запорожской и Днепропетровской областях", - рассказал Мизинцев.Начальник Национального центра управления обороной РФ объяснил, что после схода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения населенных пунктов - канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами. Это приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний в Покровском и прилегающих районах.

https://ria.ru/20220507/natsisty-1787440508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев