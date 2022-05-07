https://ria.ru/20220507/peregovory-1787389900.html

Евросоюз пытается спасти переговоры по СВПД, заявил Боррель

Евросоюз пытается спасти переговоры по СВПД, заявил Боррель - РИА Новости, 07.05.2022

Евросоюз пытается спасти переговоры по СВПД, заявил Боррель

Евросоюз пытается спасти переговоры по СВПД, приостановившиеся из-за нежелания США исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T14:30

2022-05-07T14:30

2022-05-07T14:30

в мире

сша

иран

тегеран (город)

евросоюз

корпус стражей исламской революции

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

нед прайс

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Евросоюз пытается спасти переговоры по СВПД, приостановившиеся из-за нежелания США исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель газете Financial Times.В марте портал Axios, ссылаясь на источники, писал, что администрация США может ужесточить позицию по вопросу об исключении КСИР из списка террористических организаций из-за несогласия Тегерана с выдвигаемыми требованиями и внутреннего давления.Также газета Wall Street Journal сообщала, что неспособность США и Ирана найти компромисс по вопросу КСИР может привести к срыву переговоров, в ходе которых на протяжении почти года удавалось разрешить различные несогласия сторон.Как заявил Боррель в интервью газете, ЕС ищет "средний путь", чтобы найти подходящее решение вопроса. По словам Борреля, Тегеран "очень сопротивляется" переговорам по этому вопросу с координатором от Евросоюза на переговорах по восстановлению ядерной сделки Энрике Мора. Он назвал эту попытку "последней пулей".Боррель отметил, что рассматривается сценарий, при котором будет исключение КСИР из списка террористических организаций, однако "другие подразделения" Корпуса все еще будут считаться террористическими."В определенный момент я должен буду сказать, как координатор (переговоров в Вене), что я выношу это предложение на рассмотрение, формально... единственной возможной точкой равновесия была бы эта... Мы не можем продолжать в том же духе вечно, потому что тем временем Иран продолжает развивать свою ядерную программу", - заявил Боррель газете."ЕС предпринимает последнюю отчаянную попытку спасти переговоры по иранской ядерной сделке и выйти из тупика, вызванного требованием Тегерана к Вашингтону о снятии статуса террористической организации с Корпуса стражей исламской революции, могущественной силы государственной безопасности", - пишет Financial Times.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.

https://ria.ru/20220503/oon-1786688703.html

https://ria.ru/20220429/sotrudnichestvo-1786058827.html

сша

иран

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в мире, сша, иран, тегеран (город), евросоюз, корпус стражей исламской революции, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), нед прайс, дональд трамп