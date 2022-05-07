https://ria.ru/20220507/parad-1787385253.html

В репетиции парада Победы в Москве приняли участие более 11 тысяч военных

В репетиции парада Победы в Москве приняли участие более 11 тысяч военных - РИА Новости, 07.05.2022

В репетиции парада Победы в Москве приняли участие более 11 тысяч военных

Более 11 тысяч военнослужащих, свыше 140 единиц военной техники и 77 летательных аппаратов приняли участие в репетиции парада Победы в Москве, сообщается на... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T13:50

2022-05-07T13:50

2022-05-07T13:50

день победы — 2022

общество

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

день победы

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 11 тысяч военнослужащих, свыше 140 единиц военной техники и 77 летательных аппаратов приняли участие в репетиции парада Победы в Москве, сообщается на сайте мэра столицы."В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы на Красной площади. В ней приняли участие около 11 тысяч военнослужащих, свыше 140 единиц военной техники, а также 77 летательных аппаратов. Были задействованы более девяти тысяч сотрудников полиции и Росгвардии, а также свыше 500 сотрудников Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.Добавляется, что нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не было допущено."Девятого мая в Москве пройдет более 140 массовых мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Чтобы контролировать оперативную обстановку и координировать действия, в городе созданы оперативный штаб и рабочая группа, в которые вошли представители всех заинтересованных структур и служб. Обеспечивать общественный порядок будут более 20 тысяч человек", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220507/repetitsiya-1787364019.html

москва

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Репетиция авиационной части парада Победы Самолеты и вертолеты ВКС России, которые примут участие в авиационной части парада Победы 9 мая, отрепетировали проход парадным строем над Красной площадью, передает корреспондент РИА Новости. 2022-05-07T13:50 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), день победы