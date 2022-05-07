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В репетиции парада Победы в Москве приняли участие более 11 тысяч военных - РИА Новости, 07.05.2022
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Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220507/parad-1787385253.html
В репетиции парада Победы в Москве приняли участие более 11 тысяч военных
В репетиции парада Победы в Москве приняли участие более 11 тысяч военных - РИА Новости, 07.05.2022
В репетиции парада Победы в Москве приняли участие более 11 тысяч военных
Более 11 тысяч военнослужащих, свыше 140 единиц военной техники и 77 летательных аппаратов приняли участие в репетиции парада Победы в Москве, сообщается на... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T13:50
2022-05-07T13:50
день победы — 2022
общество
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
день победы
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 11 тысяч военнослужащих, свыше 140 единиц военной техники и 77 летательных аппаратов приняли участие в репетиции парада Победы в Москве, сообщается на сайте мэра столицы."В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы на Красной площади. В ней приняли участие около 11 тысяч военнослужащих, свыше 140 единиц военной техники, а также 77 летательных аппаратов. Были задействованы более девяти тысяч сотрудников полиции и Росгвардии, а также свыше 500 сотрудников Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.Добавляется, что нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не было допущено."Девятого мая в Москве пройдет более 140 массовых мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Чтобы контролировать оперативную обстановку и координировать действия, в городе созданы оперативный штаб и рабочая группа, в которые вошли представители всех заинтересованных структур и служб. Обеспечивать общественный порядок будут более 20 тысяч человек", - дополняется в сообщении.
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Дарья Буймова
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Репетиция авиационной части парада Победы
Самолеты и вертолеты ВКС России, которые примут участие в авиационной части парада Победы 9 мая, отрепетировали проход парадным строем над Красной площадью, передает корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости
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общество, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), день победы
13:50 07.05.2022
 
В репетиции парада Победы в Москве приняли участие более 11 тысяч военных

В репетиции парада Победы в Москве участвовали 11 тысяч военных и свыше 140 единиц техники

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 11 тысяч военнослужащих, свыше 140 единиц военной техники и 77 летательных аппаратов приняли участие в репетиции парада Победы в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.
Москве прошла генеральная репетиция парада Победы на Красной площади. В ней приняли участие около 11 тысяч военнослужащих, свыше 140 единиц военной техники, а также 77 летательных аппаратов. Были задействованы более девяти тысяч сотрудников полиции и Росгвардии, а также свыше 500 сотрудников Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.
Добавляется, что нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не было допущено.
"Девятого мая в Москве пройдет более 140 массовых мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Чтобы контролировать оперативную обстановку и координировать действия, в городе созданы оперативный штаб и рабочая группа, в которые вошли представители всех заинтересованных структур и служб. Обеспечивать общественный порядок будут более 20 тысяч человек", - дополняется в сообщении.
Москвичи прогуливаются перед началом генеральной репетиции военного парада на Красной площади - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 11:02День Победы — 2022
В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы
 
День Победы — 2022ОбществоМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)День Победы
 
 
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