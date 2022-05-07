https://ria.ru/20220507/parad-1787385253.html
В репетиции парада Победы в Москве приняли участие более 11 тысяч военных
В репетиции парада Победы в Москве приняли участие более 11 тысяч военных - РИА Новости, 07.05.2022
В репетиции парада Победы в Москве приняли участие более 11 тысяч военных
Более 11 тысяч военнослужащих, свыше 140 единиц военной техники и 77 летательных аппаратов приняли участие в репетиции парада Победы в Москве, сообщается на... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T13:50
2022-05-07T13:50
2022-05-07T13:50
день победы — 2022
общество
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
день победы
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 11 тысяч военнослужащих, свыше 140 единиц военной техники и 77 летательных аппаратов приняли участие в репетиции парада Победы в Москве, сообщается на сайте мэра столицы."В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы на Красной площади. В ней приняли участие около 11 тысяч военнослужащих, свыше 140 единиц военной техники, а также 77 летательных аппаратов. Были задействованы более девяти тысяч сотрудников полиции и Росгвардии, а также свыше 500 сотрудников Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.Добавляется, что нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не было допущено."Девятого мая в Москве пройдет более 140 массовых мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Чтобы контролировать оперативную обстановку и координировать действия, в городе созданы оперативный штаб и рабочая группа, в которые вошли представители всех заинтересованных структур и служб. Обеспечивать общественный порядок будут более 20 тысяч человек", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20220507/repetitsiya-1787364019.html
москва
РИА Новости
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Репетиция авиационной части парада Победы
Самолеты и вертолеты ВКС России, которые примут участие в авиационной части парада Победы 9 мая, отрепетировали проход парадным строем над Красной площадью, передает корреспондент РИА Новости.
2022-05-07T13:50
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PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), день победы
В репетиции парада Победы в Москве приняли участие более 11 тысяч военных
В репетиции парада Победы в Москве участвовали 11 тысяч военных и свыше 140 единиц техники